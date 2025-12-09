Uno Santa Fe | Ovación | Mundial de Clubes

River queda relegado en la carrera por el Mundial de Clubes 2029

Sin Libertadores 2026, el Millonario perderá terreno en el ranking para el Mundial de Clubes 2029. Racing y Estudiantes lo superan y uno ampliará la ventaja.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 17:26hs
River queda relegado en la carrera por el Mundial de Clubes 2029

River cerró un año adverso y su ausencia en la Copa Libertadores 2026 amenaza con profundizar el retroceso. Mientras Racing y Estudiantes pelean un título que les asegura volver al certamen continental, el Millonario observa cómo ambos se alejan en la clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Un sistema de puntos que vuelve a empezar

La Conmebol reinició el conteo para las seis plazas disponibles rumbo a 2029: cuatro para los campeones continentales y dos por tabla. El detalle no menor es el límite de dos clubes por país, salvo que alguno repita consagración y habilite un cupo extra. En ese escenario, cada edición de Libertadores pesa más que nunca.

La última participación de River fue pobre y sumó apenas 12 puntos en fase de grupos antes de despedirse en cuartos. Sin nuevas oportunidades hasta 2027, su proyección se achica. Racing y Estudiantes, que ya lo superan en el ranking, ampliarán la ventaja al asegurarse un lugar en la próxima Libertadores.

Boca entra en escena

La clasificación de Boca para 2026 agrega presión. Con su capacidad competitiva, es probable que empiece a sumar fuerte en el ranking y complique aún más el panorama para el Millonario en un futuro mano a mano por las plazas disponibles.

Cómo está hoy la tabla de clasificación

Flamengo es el único clasificado por ser campeón de la Libertadores 2025. Si las plazas se definieran hoy, las restantes irían para Palmeiras, Liga de Quito, Racing, Estudiantes y Peñarol, favorecido por la limitación de cupos para Brasil y Argentina.

Ranking actual:

  1. Palmeiras (BRA) 40
  2. Flamengo (BRA) 39
  3. Liga de Quito (ECU) 35
  4. Racing Club (ARG) 35
  5. Estudiantes (ARG) 28
  6. São Paulo (BRA) 25
  7. Vélez Sarsfield (ARG) 24
  8. River Plate (ARG) 23
  9. Botafogo (BRA) 21
  10. Peñarol (URU) 20
  11. Internacional (BRA) 17
  12. Atlético Nacional (COL) 17
  13. Libertad (PAR) 16
  14. Universitario (PER) 15
  15. Fortaleza (BRA) 15
  16. Central Córdoba (ARG) 14
  17. Cerro Porteño (PAR) 14
  18. Universidad de Chile (CHI) 13
  19. Independiente del Valle (ECU) 11
  20. Bahía (BRA) 10
Mundial de Clubes River Estudiantes Racing
Noticias relacionadas
el mercado de pases se activa: interes europeo y brasileno por figuras del futbol argentino

El mercado de pases se activa: interés europeo y brasileño por figuras del fútbol argentino

boca ya piensa en el ano 2026: decisiones claves tras la caida ante racing

Boca ya piensa en el año 2026: decisiones claves tras la caída ante Racing

river pierde terreno: los tres refuerzos clave de marcelo gallardo, quedan fuera del plan 2026

River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

allanaron la sede de independiente por la investigacion a sur finanzas

Allanaron la sede de Independiente por la investigación a Sur Finanzas

Lo último

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

Último Momento
El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que deben llegar a cero

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

Alessio confirmó su retiro en Unión: El cuerpo me está pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

Ovación
Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"