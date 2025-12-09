River queda relegado en la carrera por el Mundial de Clubes 2029

Sin Libertadores 2026, el Millonario perderá terreno en el ranking para el Mundial de Clubes 2029. Racing y Estudiantes lo superan y uno ampliará la ventaja.

River cerró un año adverso y su ausencia en la Copa Libertadores 2026 amenaza con profundizar el retroceso. Mientras Racing y Estudiantes pelean un título que les asegura volver al certamen continental , el Millonario observa cómo ambos se alejan en la clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029 .

La Conmebol reinició el conteo para las seis plazas disponibles rumbo a 2029: cuatro para los campeones continentales y dos por tabla. El detalle no menor es el límite de dos clubes por país, salvo que alguno repita consagración y habilite un cupo extra. En ese escenario, cada edición de Libertadores pesa más que nunca.

La última participación de River fue pobre y sumó apenas 12 puntos en fase de grupos antes de despedirse en cuartos. Sin nuevas oportunidades hasta 2027, su proyección se achica. Racing y Estudiantes, que ya lo superan en el ranking, ampliarán la ventaja al asegurarse un lugar en la próxima Libertadores.

Boca entra en escena

La clasificación de Boca para 2026 agrega presión. Con su capacidad competitiva, es probable que empiece a sumar fuerte en el ranking y complique aún más el panorama para el Millonario en un futuro mano a mano por las plazas disponibles.

Cómo está hoy la tabla de clasificación

Flamengo es el único clasificado por ser campeón de la Libertadores 2025. Si las plazas se definieran hoy, las restantes irían para Palmeiras, Liga de Quito, Racing, Estudiantes y Peñarol, favorecido por la limitación de cupos para Brasil y Argentina.

Ranking actual: