River y Lanús habrían acordado el día que jugarán los octavos del Torneo Clausura

River y Lanús habrían acordado disputar su partido de los octavos de final del Clausura para contar con todos los citados por sus selecciones para la fecha FIFA

River y Lanús habrían acordado disputar su partido de octavos de final del Torneo Clausura el próximo lunes 23 de noviembre a las 19 en el estadio Monumental para poder contar con todos los futbolistas convocados por sus selecciones para la fecha FIFA.

A falta de la confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las dirigencias de ambos clubes resolvieron postergar el encuentro para el inicio de la semana posterior al parate por la fecha FIFA, una solución que satisface los intereses deportivos de ambas instituciones tras diversas negociaciones y propuestas iniciales contrapuestas.

En el caso de la institución de Núñez, la intención original era llevar a cabo el encuentro el viernes 20 de noviembre, un día antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

El cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio buscaba evitar un prolongado período de inactividad, similar al período de veintiún días sin competencia oficial previo al duelo frente a Sarmiento de Junín, que el club consideró perjudicial para el rendimiento físico del plantel.

Sin embargo, la postergación para el lunes 23 fue bien recibida por el cuerpo técnico millonario, ya que otorga un margen de tiempo superior para la recuperación de futbolistas lesionados.

Por el lado del conjunto del sur bonaerense, la postura inicial del presidente Nicolás Russo era disputar el cotejo, como mínimo, el día domingo, por lo que Lanús fundamentó su postura en la necesidad de contar con su delantero titular, Allan Wlk, quien se encontraba afectado a la selección de Paraguay para disputar compromisos internacionales en Japón y cuyo retorno al país estaba previsto para los días previos al fin de semana, con el consecuente desgaste físico y el impacto del desfase horario.

El club granate también contemplaba inicialmente las convocatorias de otros futbolistas que finalmente no pudieron viajar debido a lesiones, como fue el caso de José María Canale y Matías Sepúlveda.

Ante este escenario, la alternativa del lunes se constituyó como el punto de equilibrio que conformó a las directivas de ambas entidades, por lo que se descartó el pedido inicial riverplatense de jugar el viernes y el planteo inicial granate de hacerlo el domingo.

Desde la AFA se prevé dar el visto bueno definitivo al acuerdo en las próximas horas para oficializar el cronograma de los octavos de final del torneo.

La modificación en el calendario beneficia directamente los planes tácticos de ambos entrenadores en materia de recuperación y disponibilidad de planteles, ya que Lanús tendrá la certeza de poder alinear a Allan Wlk una vez completada su participación con el seleccionado paraguayo y el posterior retorno a territorio argentino.

En tanto, River aprovechará los días adicionales para recuperar plenamente a jugadores que arrastraban distintas molestias físicas, entre ellos Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza y Juan Carlos Portillo.

Este último, tras una prolongada inactividad de nueve meses producto de una grave lesión ligamentaria en la rodilla, podría sumar sus primeros minutos de competencia durante un amistoso formal frente a Gimnasia y Esgrima La Plata programado para el fin de semana previo al compromiso oficial.