La confianza de Bonazzola antes de Midland: "Colón con su gente se puede hacer muy fuerte"

El vicepresidente de Colón destacó la importancia del acompañamiento de la gente para el Reducido. También repasó el año institucional.

Colón se prepara para una cita importante en su camino hacia el regreso a Primera División. Este sábado, desde las 18, recibirá a Midland en el Brigadier López por el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional. En la antesala, Alejandro Bonazzola habló con Diez en Deportes por LT10 y transmitió el deseo de la dirigencia de contar con un estadio repleto para acompañar al equipo en una instancia decisiva.

El deseo de un Brigadier López colmado y la importancia de la gente

El vicepresidente rojinegro explicó que la iniciativa para facilitar el ingreso de acompañantes responde a la intención de reconocer el respaldo que los simpatizantes brindaron durante la temporada. La propuesta busca que más familias puedan acercarse a la cancha, incluso en un contexto económico complejo.

“Para nosotros fue motivo de debate. Queremos dar algo a la gente que siempre nos acompaña. Es muy importante que el fútbol tenga siempre presente lo que es Colón y su hinchada. Creo que en este momento tenemos que fortalecernos. Estamos con la posibilidad y la ilusión de pelear por un segundo ascenso”, expresó.

En ese sentido, Bonazzola remarcó cuál es la expectativa de cara al encuentro frente al conjunto bonaerense: “La idea es que el estadio esté lleno, que pueda venir la familia, que el socio pueda venir acompañado muchas veces de personas que habitualmente no lo acompañan. Entendemos además las dificultades económicas del momento”.

El dirigente también reconoció que el camino durante 2026 presentó obstáculos desde lo deportivo y lo institucional. Al recordar el inicio de la gestión, describió un escenario complejo y las dificultades que debieron afrontar para reorganizar el club.

“Tenemos las expectativas como hinchas y como dirigentes, porque es un trabajo que se vino haciendo durante todo el año. Arrancamos de una situación muy complicada que heredamos”, señaló.

Además, admitió que algunas situaciones superaron las previsiones iniciales: “Fue duro el año, fue duro asumir un club con las complejidades de Colón y con la situación económica que nos encontramos. Suponíamos algunas cuestiones, pero otras realmente sobrepasaron nuestra capacidad de respuesta y tuvimos que apelar con mucha imaginación a la búsqueda de recursos”.

Pese a ese panorama, Bonazzola consideró que las decisiones tomadas permitieron seguir adelante con el proyecto. “Tuvimos que hacer algunas correcciones y algunos cambios, pero nunca tuvimos que resolver en función de una debacle, sino de una aspiración mayor, teniendo en cuenta que tuvimos que conformar un plantel completamente nuevo”, explicó.

Midland, el desafío inmediato y la confianza en el plantel

Más allá de la ilusión por lo que puede venir en el Reducido, el vicepresidente fue prudente al momento de proyectar las próximas instancias. Para Colón, el primer paso será superar a Midland en el Brigadier López.

“Hoy tenemos una dificultad importante, un obstáculo que hay que superar, que es Midland. No podemos pensar mucho más allá de ello”, advirtió.

De todas maneras, destacó el peso que puede tener la localía y el acompañamiento de los hinchas en esta etapa del campeonato. “Me gusta el esquema de ida y vuelta. Aún cuando puedas no tener ventaja deportiva, yo soy de Colón con su gente, se puede hacer muy fuerte en Santa Fe”, sostuvo.

Por último, Bonazzola valoró la unión que se generó dentro del vestuario y la considera una de las principales fortalezas del equipo para afrontar la etapa decisiva.

“Uno de los mayores activos que tiene este plantel es que se ha conformado un grupo que realmente tiene una identidad y un afecto entre ellos. Está muy fortalecido y creo que es un grupo que no se ha desgastado, sino que ha venido fortaleciéndose todo el tiempo. Eso nos hace alimentar expectativas favorables para lo que viene”, concluyó.