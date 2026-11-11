Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

El exmediocampista fue una de las grandes figuras del histórico Huracán campeón de 1973, jugó el Mundial de 1974 y también dirigió y presidió al Globo.

El fútbol argentino atraviesa una jornada de tristeza por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los nombres más representativos de la historia de Huracán. Talentoso mediocampista, integrante de un equipo que quedó en la memoria de los hinchas y protagonista de una extensa trayectoria como entrenador y dirigente, construyó una carrera marcada por su fuerte identificación con el Globo, aunque su etapa como presidente también estuvo rodeada de cuestionamientos.

Babington, el talento que hizo historia con Huracán y la Selección Argentina

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington se destacó por su calidad técnica, creatividad y capacidad para generar juego. Huracán fue el único club argentino en el que desarrolló su carrera como futbolista y allí alcanzó su máximo reconocimiento al integrar el plantel que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti.

Aquel equipo es considerado uno de los más destacados de la historia del fútbol nacional y tuvo en Babington a uno de sus principales exponentes. Su talento lo convirtió en un referente para los hinchas de Parque Patricios, que lo reconocieron como uno de los grandes futbolistas que vistieron la camiseta del Globo.

También tuvo participación con la Selección Argentina. Disputó 13 encuentros con la camiseta albiceleste, cinco de ellos correspondientes al Mundial de Alemania 1974. Después de su etapa en Huracán, continuó su carrera en el exterior, con un paso destacado por Junior de Barranquilla, donde recibió el apodo de "El Lord del Fútbol" y finalmente se retiró.

Los ascensos con Huracán y una presidencia que generó controversias

Tras finalizar su etapa como jugador, Babington inició un extenso recorrido como entrenador. Estuvo al frente de diferentes equipos del fútbol argentino, entre ellos Platense, Banfield, Racing, River Plate y Chacarita Juniors, además de tener experiencias internacionales en México.

Sin embargo, su vínculo más profundo siempre estuvo relacionado con Huracán. Como director técnico consiguió dos ascensos a Primera División: el primero en la temporada 1989/90 y el segundo en la campaña 1999/00, dos logros importantes para la institución de Parque Patricios.

En 2006 dio otro paso dentro del club y asumió como presidente. Durante su gestión, Huracán consiguió regresar a la máxima categoría en 2007, aunque su conducción institucional quedó marcada por fuertes críticas y cuestionamientos de los hinchas. Permaneció en el cargo hasta julio de 2011 y también tuvo funciones en la Asociación del Fútbol Argentino, donde se desempeñó en el área de Relaciones Internacionales.

La figura de Carlos Babington queda ligada inevitablemente a la historia de Huracán. Fue protagonista de uno de los equipos más recordados del fútbol argentino, defendió la camiseta de la Selección, consiguió ascensos como entrenador y llegó a conducir institucionalmente al club de sus amores. Una trayectoria de grandes momentos deportivos y una relación con el Globo que atravesó distintas etapas.