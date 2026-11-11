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La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La práctica de este miércoles se retrasó hasta las 18.15 por el operativo previsto en Ezeiza ante la partida del Sumo Pontífice rumbo a Perú.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 11:33hs
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La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La Selección Argentina tuvo que modificar su cronograma de trabajo en la previa de los amistosos de noviembre. La actividad que inicialmente estaba programada para las 17 se trasladó una hora y quince minutos más tarde, como consecuencia de los movimientos previstos en las inmediaciones del predio de la AFA por la despedida del Papa en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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Un cambio de horario por el operativo en Ezeiza

La noticia fue comunicada por el seleccionado a través de sus canales oficiales. “La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla programada y comenzará a las 18.15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros quince minutos de la actividad”, informó la cuenta de la Selección en X.

El Sumo Pontífice tiene previsto participar desde las 14 de una ceremonia de despedida en Ezeiza, antes de emprender su viaje hacia Lima, Perú. Frente a las posibles complicaciones en el tránsito de la zona, el cuerpo técnico y la organización resolvieron retrasar el entrenamiento para evitar inconvenientes en los accesos al complejo deportivo.

Scaloni prepara los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El equipo conducido por Lionel Scaloni comenzó este martes con los entrenamientos en el país, luego de que los convocados se incorporaran progresivamente tras sus compromisos en el exterior. La primera jornada se desarrolló desde las 10 y a puertas cerradas.

La planificación continuará el jueves con una nueva práctica por la tarde y una conferencia de prensa del entrenador, en la antesala del primer compromiso de esta ventana internacional.

La Albiceleste recibirá a Uruguay este viernes desde las 20 en La Bombonera. Después viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes, en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque el horario de ese encuentro todavía no fue confirmado.

Argentina llega a esta doble presentación después de una contundente serie de resultados en octubre, cuando superó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín, en el marco de la despedida de Lionel Messi.

Selección Argentina Papa entrenamiento agenda
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