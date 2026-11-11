Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Tomás Giménez atravesó diferentes etapas desde su llegada a Colón en 2024. El regreso de Iván Delfino le abrió una nueva oportunidad que supo aprovechar.

La historia de Tomás Giménez en Colón tiene un giro futbolístico tan curioso como significativo. Cuando parecía que su ciclo estaba cada vez más cerca de quedar relegado a un segundo plano, el regreso de Iván Delfino le permitió recuperar terreno y encontrar una oportunidad que, hasta hace algunos meses, parecía bastante lejana.

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Y no solamente volvió a tener protagonismo: respondió de tal manera que terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas importantes del equipo.

Giménez llegó a Colón en 2024, precisamente con la asunción de Delfino, en el contexto de la reconstrucción que debió afrontar el club después del descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, una lesión meniscal interrumpió rápidamente sus posibilidades de consolidarse y lo obligó a correr desde atrás en la consideración del cuerpo técnico.

En ese escenario apareció Manuel Vicentini, quien fue contratado para ocupar el arco ante la lesión de Giménez y terminó adueñándose de la titularidad. El arquero tuvo algunas oportunidades durante aquella temporada, aunque sus actuaciones fueron irregulares y nunca consiguió afirmarse como una alternativa indiscutida.

De suplente de Marcos Díaz a quedar relegado en Colón

La temporada 2025 tampoco le permitió modificar demasiado su panorama. Giménez permaneció en el plantel, pero comenzó como suplente de Marcos Díaz, quien había llegado como una de las grandes apuestas de la dirigencia para afrontar el desafío de devolver rápidamente a Colón a Primera División.

En medio de una campaña caótica, el arquero tuvo algunas participaciones, aunque especialmente en el tramo final sus rendimientos estuvieron lejos de lo esperado. El equipo atravesaba una profunda crisis futbolística y Giménez tampoco lograba ofrecer respuestas que le permitieran posicionarse como una opción confiable para el futuro.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El escenario volvió a modificarse en 2026. Con Ezequiel Medrán al frente del equipo, el guardavalla comenzó todavía más relegado. De hecho, cuando Matías Budiño se convirtió en la principal apuesta para defender el arco sabalero, Tomás Paredes pasó a ser la primera alternativa.

Budiño fue titular durante buena parte del ciclo de Medrán y, cuando sufrió una lesión, Paredes respondió con buenos rendimientos, lo que parecía dejar a Giménez definitivamente fuera de la disputa por el puesto.

El regreso de Delfino y una oportunidad que cambió su historia

Pero el fútbol tiene esas vueltas inesperadas. La salida de Medrán y el regreso de Iván Delfino modificaron nuevamente el escenario para Giménez. El entrenador que había propiciado su llegada a Colón en 2024 volvió a tenerlo en cuenta y lo ubicó como suplente de Budiño.

La oportunidad definitiva llegó cuando el arquero titular sufrió una lesión ante Los Andes. Giménez tuvo que saltar nuevamente a la cancha y, esta vez, encontró la continuidad que tanto le había costado conseguir.

Su respuesta fue contundente. No solamente transmitió seguridad, sino que además empezó a ofrecer intervenciones determinantes en momentos importantes de los partidos. En un Colón que bajo la conducción de Delfino consiguió fortalecer considerablemente su estructura defensiva, el arquero se transformó en un respaldo fundamental para sostener esa solidez.

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Los números explican buena parte de su resurgimiento: desde que se hizo cargo del arco disputó siete partidos y recibió apenas dos goles, ambos en el empate 2-2 frente a Almirante Brown en Santa Fe. En el resto de sus presentaciones consiguió mantener la valla invicta.

Budiño vuelve, pero Giménez seguirá siendo titular en Colón

El dato que termina de dimensionar el cambio de escenario es que Matías Budiño ya superó su lesión y, pese a estar nuevamente disponible, Giménez conservará la titularidad.

Una decisión que representa un reconocimiento a sus actuaciones y que también habla de la importancia de sostener los rendimientos por encima de las consideraciones previas. Giménez pasó de ser la tercera alternativa en determinado momento de la temporada a ganarse un lugar entre los titulares en una instancia decisiva del campeonato.

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Su recorrido en Colón tuvo lesiones, irregularidad, pérdida de terreno y largos períodos de espera. Sin embargo, el regreso de Delfino le permitió encontrar una nueva oportunidad y, esta vez, no la dejó escapar.

De las dudas a la confianza, de estar relegado a ganarse el arco. El caso de Tomás Giménez es una de las historias futbolísticas más llamativas de este Colón que busca regresar a Primera División. Y hoy, cuando el Sabalero afronta el Reducido, el arquero aparece como una de las certezas que consiguió construir el equipo.