Colón abrió sus puertas para que los sabaleros puedan despedir a Marcos Camino

Colón puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse a darle el último adiós. La despedida será desde las 18 en el playón.

En medio del dolor por la muerte de Marcos Camino, Colón tuvo un gesto especial con sus hinchas y con todos aquellos que quieran despedir a una figura muy querida. El club puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse y participar de la despedida de sus restos, en un espacio que seguramente reunirá muestras de afecto y reconocimiento.

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El último adiós en el corazón de Colón

La convocatoria será a partir de las 18 en el playón principal de la institución. Allí, los hinchas tendrán la posibilidad de acercarse para rendirle homenaje y acompañar este momento de despedida.

La decisión de Colón representa un gesto significativo: abrir las puertas de su casa para que la comunidad sabalera pueda expresar su cariño y darle el último adiós a Marcos Camino.