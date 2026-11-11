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Colón abrió sus puertas para que los sabaleros puedan despedir a Marcos Camino

Colón puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse a darle el último adiós. La despedida será desde las 18 en el playón.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 13:54hs
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Colón abrió sus puertas para que los sabaleros puedan despedir a Marcos Camino

En medio del dolor por la muerte de Marcos Camino, Colón tuvo un gesto especial con sus hinchas y con todos aquellos que quieran despedir a una figura muy querida. El club puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse y participar de la despedida de sus restos, en un espacio que seguramente reunirá muestras de afecto y reconocimiento.

LEER MÁS: Colón despidió a Marcos Camino y expresó su dolor por la muerte del histórico músico

El último adiós en el corazón de Colón

La convocatoria será a partir de las 18 en el playón principal de la institución. Allí, los hinchas tendrán la posibilidad de acercarse para rendirle homenaje y acompañar este momento de despedida.

La decisión de Colón representa un gesto significativo: abrir las puertas de su casa para que la comunidad sabalera pueda expresar su cariño y darle el último adiós a Marcos Camino.

Colón puertas Marcos Camino
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