En medio del dolor por la muerte de Marcos Camino, Colón tuvo un gesto especial con sus hinchas y con todos aquellos que quieran despedir a una figura muy querida. El club puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse y participar de la despedida de sus restos, en un espacio que seguramente reunirá muestras de afecto y reconocimiento.
Colón abrió sus puertas para que los sabaleros puedan despedir a Marcos Camino
Colón puso a disposición sus instalaciones para que los simpatizantes puedan acercarse a darle el último adiós. La despedida será desde las 18 en el playón.
Por Ovación
11 de noviembre 2026 · 13:54hs
El último adiós en el corazón de Colón
La convocatoria será a partir de las 18 en el playón principal de la institución. Allí, los hinchas tendrán la posibilidad de acercarse para rendirle homenaje y acompañar este momento de despedida.
La decisión de Colón representa un gesto significativo: abrir las puertas de su casa para que la comunidad sabalera pueda expresar su cariño y darle el último adiós a Marcos Camino.