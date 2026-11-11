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Liga Próximo: Gimnasia A barrió a Santa Rosa y es el primer semifinalista del Oficial

Gimnasia A barrió a Santa Rosa, en tanto Unión forzó un desempate contra Alma. Además, República y Rivadavia se pusieron 1-0 en el Oficial de la Liga Próximo

11 de noviembre 2026 · 15:26hs
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Liga Próximo: Gimnasia A barrió a Santa Rosa y es el primer semifinalista del Oficial

El Torneo Oficial de Liga Próximo (U21) disputó este martes una nueva jornada de cuartos de final, con resultados que comenzaron a definir el cuadro de semifinales. Gimnasia A se convirtió en el primer equipo en conseguir su clasificación, mientras que Unión logró estirar su serie ante Alma Juniors.

En cancha de Santa Rosa, el Mensana volvió a demostrar su superioridad y se impuso por un contundente 91-66, para cerrar la llave 2-0 y asegurar su lugar entre los cuatro mejores. Salvador Falco, con 16 puntos, fue el máximo anotador de Gimnasia, mientras que Santiago Carballo aportó 12 para el conjunto local.

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Por su parte, Unión consiguió una victoria importante frente a Alma Juniors por 81-72 y llevó la definición a un tercer encuentro. El elenco rojiblanco tuvo a Tomás Cappa como principal goleador, con 15 unidades, mientras que Tiziano Degiambattista se destacó en el conjunto esperancino con 21 puntos. De esta manera, la serie quedó igualada 1-1.

En las otras dos llaves, República del Oeste y Rivadavia hicieron valer la localía y quedaron a un paso de las semifinales.República consiguió una amplia victoria ante Sanjustino por 93-42 y se adelantó 1-0. Juan Jakich, con 13 puntos, fue uno de los destacados del ganador, mientras que Nicolás Matta sumó 14 para el equipo de San Justo.

En tanto, Rivadavia superó a Banco Provincial por 77-51 y también tomó ventaja en la serie. Luka Zilli fue el máximo anotador del encuentro con 18 unidades, mientras que Juan Acuña aportó 13 para Banco.

Resultados de los cuartos de final del Oficial Liga Próximo

Martes 10 de noviembre

República del Oeste 93 (Juan Jakich 13) - Sanjustino 42 (Nicolás Matta 14). Serie: 1-0.

Rivadavia 77 (Luka Zilli 18) - Banco Provincial 51 (Juan Acuña 13). Serie: 1-0.

Unión (SF) 81 (Tomás Cappa 15) - Alma Juniors 72 (Tiziano Degiambattista 21). Serie: 1-1.

Santa Rosa 66 (Santiago Carballo 12) - Gimnasia A 91 (Salvador Falco 16). Serie: 0-2.

Series de reclasificación

También hubo actividad correspondiente a la reclasificación, con estos resultados:

Gimnasia B 53 (Santino Lapasin 11) - Almagro 76 (Bautista Ordoñez 29).

CUST 69 (Franco Gangitano 20) - Colón de San Justo 76 (Agustín Barros 23).

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