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De su regreso a la actualidad: las estadísticas de Leonardo Madelón en Unión

Leonardo Madelón acumula una efectividad del 44,06% desde su regreso al Tatengue, donde el último torneo dejó interrogantes.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 14:46hs
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De su regreso a la actualidad: las estadísticas de Leonardo Madelón en Unión

Prensa Unión

La eliminación de Unión en el Clausura 2026 volvió a instalar el debate sobre el futuro de Leonardo Madelón. Desde su regreso al club, en abril de 2025, el entrenador dirigió 59 encuentros oficiales, con un balance de 20 triunfos, 18 igualdades y 21 derrotas. Su efectividad es del 44,06%, una cifra que alimenta la discusión sobre la continuidad de un ciclo con resultados dispares.

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Los números de Madelón y los objetivos que consiguió en Unión

Madelón tiene vínculo vigente con Unión hasta junio de 2027. Durante su gestión, logró asegurar la permanencia en Primera División y alejar al equipo de la lucha por el descenso. Además, consiguió llevar al Tatengue por primera vez a los playoffs, aunque no pudo superar las instancias de octavos y cuartos de final. La clasificación a las copas internacionales también quedó como una cuenta pendiente.

Sin embargo, el equipo no logró sostener una regularidad que le permitiera dar un salto de calidad. En el Clausura 2025 alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió 2-1 como local frente a Gimnasia de La Plata.

El Apertura 2026 fue su mejor campaña: Unión superó a Independiente Rivadavia por 2-1 en Mendoza y avanzó a los cuartos de final. Allí se terminó el recorrido, con una derrota 2-0 frente a Belgrano, que posteriormente se consagraría campeón.

El último campeonato dejó un sabor diferente. El Tatengue no pudo meterse entre los equipos clasificados a la etapa eliminatoria y quedó afuera en la fase regular, un resultado que reabrió los cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo.

En la Copa Argentina tampoco consiguió avanzar demasiado. En la edición 2025 quedó eliminado ante River por penales en los octavos de final, mientras que en 2026 superó a Agropecuario por 2-0, pero luego cayó por el mismo resultado frente a Independiente.

En el plano internacional, Madelón asumió con Unión disputando la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pese a algunos encuentros competitivos, el equipo no logró consolidar una campaña que le permitiera avanzar a instancias superiores.

Contrato vigente y una pregunta que vuelve a instalarse

Más allá de los resultados, hay un dato que forma parte del escenario: Madelón tiene contrato con Unión hasta junio de 2027. Su continuidad, por lo tanto, no depende solamente de una cuestión contractual, sino también de la evaluación que realice la dirigencia sobre el proceso deportivo.

Los números muestran un recorrido con momentos positivos, como la permanencia en Primera y las clasificaciones a playoffs, pero también con eliminaciones tempranas y objetivos que quedaron pendientes. Unión no consiguió acceder a una copa internacional y terminó el Clausura sin cumplir la meta de meterse entre los mejores.

Leonardo Madelón regresó Unión
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