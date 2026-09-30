La AFA apeló la sanción a Paredes, ¿puede regresar antes a la Selección?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apeló ante la FIFA por las diez fechas de suspensión que recibió Leandro Paredes en la Selección argentina tras la final del Mundial. La idea es que dicha sanción sea reducida a solamente tres partidos y el mediocampista ya pueda estar disponible para la próxima fecha FIFA.

La situación de Paredes con la Selección argentina es particular, ya que el mediocampista de Boca había deslizado que evaluaría su futuro. Sin embargo, Lionel Scaloni lo convocó al predio de la AFA en Ezeiza y todo se encamina a que jugará un tiempo más en el combinado nacional.

Tres fechas es el mínimo por el que la AFA podía apelar a la sanción impuesta por los incidentes con Gavi, mediocampista de España, en el partido cúlmine del campeonato del mundo. Los otros jugadores castigados fueron Thiago Almada, con una fecha (ya se cumplirá esta noche frente a Bolivia); y Nahuel Molina, con siete partidos (descontará tres en esta ventana).

Cómo es la defensa de AFA ante FIFA por Leandro Paredes

La justificación de la AFA para la apelación es que la sanción recibida por Paredes es "muy por encima del promedio" ante situaciones similares con capitanes o referentes de otros seleccionados.

En caso de tener éxito, Paredes ya cumplirá su castigo en los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que se llevarán a cabo en estos días. La próxima fecha FIFA está pautada para noviembre, más precisamente del 9 al 17 de ese mes, con rivales a confirmar.

Todavía no se sabe si la AFA apelará también por Nahuel Molina, el lateral derecho de la Roma. En ese puesto, Scaloni está apostando por Agustín Giay, ya que tampoco convocó en esta ventana a Gonzalo Montiel.