Villa o Flores, la duda de Vasco en Boca para jugar contra Unión

Para el cotejo de la fecha 11 de la zona A del Clausura en La Bombonera, el DT de Boca tendría una duda para jugar contra Unión

Sebastián Villa no pudo entrenar este miércoles junto al plantel de Boca y su presencia ante Unión quedó condicionada a su evolución. El delantero colombiano presentó un cuadro febril al llegar al predio de Ezeiza y el cuerpo médico decidió que realizara reposo.

La situación alteró los planes de Rodolfo Arruabarrena, que tenía previsto realizar una práctica de fútbol frente a un combinado de juveniles. Sin Villa a disposición, el entrenador debió analizar alternativas para completar el equipo que prepara la visita del Tatengue, este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 11 del Clausura.

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Por el momento, la ausencia del colombiano no significa que esté descartado. Las próximas 24 horas serán determinantes para conocer cómo responde al cuadro febril y si puede reincorporarse a los trabajos antes del partido.

Villa aparece además como una alternativa concreta para ocupar un lugar desde el inicio. Leonel Flores viene acumulando una importante cantidad de minutos, tanto en Boca como con la Selección Argentina, ya que fue convocado para el amistoso frente a Bolivia y se reincorporará a los entrenamientos el jueves.

Ese escenario podría abrirle una nueva oportunidad al colombiano, que desde su regreso al club disputó 17 partidos y fue titular en siete. Su última aparición desde el comienzo se produjo el 11 de septiembre, justamente en La Bombonera, frente a Central Córdoba.

Ahora, Boca deberá esperar. La evolución de Villa definirá si la incógnita se mantiene hasta el último entrenamiento o si finalmente Arruabarrena recupera una alternativa para enfrentar a Unión.