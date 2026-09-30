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¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

Pensando en el partido ante Boca en La Bombonera, hay un tema que no es pasado por alto en Unión en busca de llegar a los playoffs del Clausura

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 17:32hs
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¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión llegará a La Bombonera el próximo viernes, desde las 21.30, para jugar ante Boca con la necesidad de salir airoso tras el revés en casa ante Independiente. Una situación que lo dejó fuera de la zona de playoffs, por lo que habrá que tener máxima concentración para intentar prevalecer ante un rival en alza.

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El Tate justo enfrentará al mejor Xeneize, que hace 15 partidos que no pierde y quiere la cuádruple corona. Entonces, será necesario un plus para salir adelante. Lo bueno es que el DT Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición. Eso sí, mirando hacia adelante, hay un tema que se mira de reojo.

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Unión, por ahora sin jugadores en capilla

Pero en la previa del partido apareció otro dato para seguir de cerca: los amonestados. Por ahora, no hay nadie que esté en capilla o al límite, pero sí hay dos que vienen con tres, Juan Pablo Ludueña y Lucas Menossi, que con están en el constante roce y podría llegar exigidos a la parte decisiva.

Juan Pablo Ludueña tiene tres amarillas en Unión.

Juan Pablo Ludueña tiene tres amarillas en Unión.

Se podría decir que por ahora no representa un riegos, pero si algo a tener en cuenta. Más que nada, porque no sobra demasiado y tampoco se puede andar guardando.

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Por ahora, Madelón no tiene ningún futbolista suspendido ni otro jugador con cuatro amarillas, por lo que el panorama disciplinario no representa una urgencia. Sin embargo, con el Clausura entrando en su tramo más exigente, el margen de error se achica. Unión ya tiene a dos nombres que deberán jugar con una cuenta pendiente: una amarilla más y habrá que cumplir una fecha de suspensión.

Unión Boca Juan Pablo Ludueña
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