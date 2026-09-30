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Incendio frente a la Casa de Juan Diego: vecinos denuncian reiterados disturbios en la zona y reclaman una solución

Una mujer encendió fuego a un colchón en la vereda de Junín al 2100 y luego escapó junto a otra persona. Los vecinos aseguran que el hecho se suma a otros episodios que se repiten en la zona y expresaron temor por la situación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de septiembre 2026 · 20:22hs
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Incendio en vereda. Una mujer prendió fuego a un colchón en Junín al 2100 y escapó

Incendio en vereda. Una mujer prendió fuego a un colchón en Junín al 2100 y escapó, generando temor en vecinos.

Un incendio de un colchón frente a la Casa de Juan Diego generó preocupación entre los vecinos de la zona de Junín al 2100, en la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 11.50, cuando una mujer inició el fuego sobre un colchón ubicado en la vereda y luego se retiró del lugar junto a otra persona.

El momento quedó registrado en un video. En las imágenes a las que accedió UNO Santa Fe se observa cómo la mujer enciende el colchón y arroja sobre las llamas distintas pertenencias y prendas de vestir. Mientras el fuego crecía, otra mujer que pasaba por el lugar se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Finalmente, la autora y su acompañante se dieron a la fuga.

Según relataron vecinos, las llamas y el humo se extendieron por varios metros y dejaron rastros de la quema sobre la vereda.

Desde la institución aclararon que la Casa de Juan Diego permanecía cerrada durante el Día de San Jerónimo y no desarrollaba actividades al momento del hecho. Además, señalaron que las dos personas involucradas no tenían relación con la institución.

Los vecinos denuncian una situación que se repite

Si bien los habitantes del sector señalaron que es la primera vez que se registra la quema de un colchón frente al lugar, sostienen que desde hace tiempo se producen distintos episodios que generan preocupación, especialmente durante la madrugada.

"Es la primera vez que pasa esto del incendio. Luego hay robos, insultos, gente trayendo drogas 24 horas, personas drogándose u orinando las puertas de los vecinos", expresaron.

Los vecinos también manifestaron sentirse temerosos por la situación y cuestionaron que, pese a las intervenciones policiales, los episodios vuelvan a repetirse.

"La Policía los saca y a la media hora están rondando de vuelta", señalaron.

LEER MÁS: Geriátrico clandestino: a dos meses del incendio en Bº Nuevo Horizonte, recuperaron la casa usurpada de uno de los residentes

Reclamos ante la Defensoría del Pueblo

Ante esta situación, los habitantes de la zona aseguraron que realizaron distintas gestiones para intentar encontrar una solución. Entre ellas, presentaron una nota ante la Defensoría del Pueblo, aunque afirmaron que hasta el momento no recibieron respuestas.

También solicitaron a los propietarios de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones que colocaran vallas para evitar que algunas personas utilizaran el lugar como refugio.

"Hemos presentado una nota a la Defensoría del Pueblo, pero no recibimos respuestas. También le pedimos a los dueños de la estación de servicio que pongan vallas para que no se refugien ahí y no hubo novedades", relataron.

El incendio del colchón volvió a poner en primer plano la preocupación de los vecinos de la zona, quienes reclaman mayores controles y respuestas frente a una serie de situaciones que, según aseguran, se repiten desde hace tiempo.

Qué es la Casa de Juan Diego

La Asociación Civil "La Casa de Juan Diego" es una organización social y católica de la ciudad de Santa Fe que brinda asistencia, contención y acompañamiento a personas en situación de calle y a personas con consumos problemáticos de sustancias.

Su trabajo se desarrolla en el marco de la atención y el acompañamiento social de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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