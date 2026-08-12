Ronaldinho quiere entrar al mundo empresarial y apunta a quedarse con el AS Mónaco

Ronaldinho presentó una oferta junto a Clayton Sport para adquirir el AS Mónaco, que atraviesa una crisis económica y busca evitar su salida del básquet.

El ex futbolista brasileño Ronaldinho presentó, junto a Clayton Sport, una propuesta para adquirir el AS Mónaco de básquet. El club atraviesa una grave crisis económica y busca evitar su exclusión de la máxima categoría francesa para la próxima temporada.

Ronaldinho dio un nuevo paso fuera del fútbol y apareció como uno de los posibles inversores para quedarse con el AS Mónaco de básquet. El brasileño presentó, junto al fondo de inversión Clayton Sport, una carta de intención para tomar el control de la institución.

La propuesta fue enviada al director ejecutivo del club, Oleksiy Yefimov, y tiene como principal objetivo resolver la delicada situación financiera que atraviesa la entidad.

Dentro del proyecto se contempla hacerse cargo de una deuda de 2,5 millones de euros relacionada con la Euroliga y presentar una garantía bancaria de otros cinco millones, exigida dentro del proceso de control económico.

Una inversión millonaria

El plan no se limitaría únicamente a solucionar las obligaciones más urgentes. Ronaldinho y Clayton Sport estarían dispuestos a destinar alrededor de 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años.

Además, el ex futbolista brasileño podría realizar una inversión con dinero propio y ocupar un lugar importante dentro de la nueva estructura del club. De esta manera, su participación no estaría limitada a prestar su imagen, sino que tendría un papel activo en el proyecto.

Clayton Sport es un fondo de inversión con sede en Andorra que desarrolla negocios vinculados al deporte, el entretenimiento y el estilo de vida. Entre sus proyectos se encuentra el FC Andorra, además de otras inversiones relacionadas con figuras del deporte internacional.

Ronaldinho no es el único interesado

La aparición del brasileño representa una nueva alternativa para el futuro del AS Mónaco, aunque no es el único proyecto que busca hacerse cargo de la institución.

El club también mantiene conversaciones con el ex jugador de la NBA Jamal Mashburn, quien lidera otra propuesta de inversión a través del consorcio Helen Holdings. Ronaldinho presentó una oferta junto a Clayton Sport para adquirir el AS Mónaco, que atraviesa una crisis económica y busca evitar su salida del básquet francés.La definición será clave para una institución que necesita encontrar rápidamente una solución que le permita recuperar estabilidad financiera y mantenerse en la elite del básquet francés

De campeón a luchar por su permanencia

La situación del AS Mónaco es especialmente llamativa por el contraste entre su presente y lo ocurrido pocos meses atrás. El equipo se consagró campeón de Francia en junio tras vencer 101-92 a Paris Basketball en el quinto y definitivo partido de la serie final.

Sin embargo, poco después llegó un duro golpe. La Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Básquet confirmó el 1° de agosto la exclusión del Mónaco de la Betclic Élite para la temporada 2026/27, debido a que el club no logró presentar dentro de los plazos establecidos las garantías necesarias para demostrar su solvencia económica.

El último intento para evitar la exclusión

Ante esta situación, el AS Mónaco busca revertir la decisión por la vía administrativa y recurrirá al Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF).

El club tiene hasta el 18 de agosto a las 23.59 para presentar los fundamentos de su recurso, aunque el viernes 14 aparece como una fecha clave para intentar alcanzar previamente un acuerdo de recuperación y recapitalización.

En medio de esta crisis, la propuesta encabezada por Ronaldinho aparece como una posible salida para el campeón francés. El brasileño, que construyó una carrera histórica dentro de las canchas, ahora busca dar sus primeros pasos fuertes en el mundo empresarial y podría convertirse en una de las figuras centrales de un proyecto destinado a sostener al AS Mónaco en la elite del básquet europeo.