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El gesto de Cristiano Ronaldo hacia Lionel Messi tras la muerte de su padre

Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, con un emotivo mensaje de apoyo y fuerza para el capitán argentino y su familia.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 11:36hs
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El gesto de Cristiano Ronaldo hacia Lionel Messi tras la muerte de su padre

El delantero portugués acompañó a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, y le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales. Ronaldo destacó su cercanía y le envió fuerzas al capitán argentino para afrontar este doloroso momento junto a su familia.

LEER MAS: Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Un mensaje de apoyo para Messi

Cristiano Ronaldo fue una de las figuras del fútbol que acompañó públicamente a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge. El portugués utilizó las redes sociales para enviarle unas palabras de afecto al capitán argentino, quien había compartido una emotiva carta para despedir a su padre.

El mensaje de Ronaldo llegó a través de los comentarios de la publicación realizada por Messi. En medio de un momento de profundo dolor para el argentino y su familia, el delantero del Al-Nassr buscó transmitirle su apoyo a la distancia.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Ronaldo.

Un gesto que trascendió la rivalidad

La reacción del portugués rápidamente llamó la atención de los fanáticos. Durante años, Messi y Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia, pero también construyeron una relación marcada por el respeto y el reconocimiento mutuo.

Ambos compartieron una época inolvidable del fútbol mundial y fueron protagonistas de algunos de los mayores duelos deportivos de las últimas décadas. Sin embargo, lejos de la competencia y de los enfrentamientos dentro de la cancha, Ronaldo decidió acompañar a Messi en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El dolor de Messi por la pérdida de Jorge

Messi había utilizado sus redes sociales para despedir a su padre con una carta cargada de recuerdos y emociones. En el mensaje, recordó los momentos que compartieron desde su infancia y el papel que Jorge tuvo durante toda su carrera.

Para el capitán argentino, su padre no fue solamente una figura familiar, sino también un amigo y representante que estuvo presente desde sus primeros pasos en el fútbol.

Por eso, el mensaje de Ronaldo tuvo una repercusión especial entre los seguidores de ambos futbolistas. El gesto volvió a poner en evidencia que, más allá de la histórica rivalidad que los enfrentó durante tantos años, existe un respeto que permanece intacto fuera del terreno de juego.

Respeto más allá del fútbol

La despedida de Messi generó numerosas muestras de cariño provenientes de distintas figuras del deporte. Entre ellas estuvo Ronaldo, quien eligió unas pocas palabras para acompañar al argentino y a su familia.

El gesto fue celebrado por miles de seguidores en las redes sociales, que destacaron la empatía del portugués en un momento tan delicado. Una vez más, la historia entre Messi y Ronaldo quedó marcada no solo por la competencia, sino también por el respeto que ambos demostraron a lo largo de sus carreras.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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