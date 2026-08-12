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Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

Patronato atraviesa horas de tensión por los salarios pendientes y una reunión de urgencia, mientras su presidente se prepara para una cirugía.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 11:22hs
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Patronato, entre las deudas y la preocupación, antes de jugar con Colón

@ClubPatronatoOf

Patronato atraviesa horas de tensión antes del partido del sábado frente a Colón. Los reclamos por los salarios pendientes, una reunión de urgencia y la cirugía programada del presidente generan preocupación en una institución que también lucha por alejarse de la zona de descenso.

LEER MAS: Alan Sosa reveló la crisis de Patronato: "Gran parte del plantel no cobró mayo y junio"

Reunión de urgencia en Patronato

Patronato atraviesa horas de preocupación antes del partido del sábado frente a Colón. Luego de los reclamos de los futbolistas, la comisión directiva convocó a una reunión de urgencia para analizar la situación económica e institucional del club, mientras crece la tensión por los salarios pendientes y la delicada realidad deportiva del equipo de Paraná.

El conflicto había escalado el martes en el predio La Capillita, donde el presidente del club, acompañado por el gerente Gustavo Abdala y el director deportivo Víctor “Carucha” Müller, mantuvo una charla cara a cara con el plantel profesional antes del entrenamiento matutino.

Aunque no trascendieron los detalles de la conversación, el encuentro respondió a un pedido que los jugadores venían realizando desde el sábado: contar con la presencia de los principales dirigentes para conocer de primera mano cuál es la situación de la institución.

Los salarios, el principal problema

Más allá de la reunión, la preocupación dentro del plantel continúa. La dirigencia todavía debe regularizar los sueldos correspondientes a mayo y junio de varios futbolistas, una situación que genera incertidumbre teniendo en cuenta que restan pocos días para el cierre de julio.

El atraso salarial se convirtió en uno de los principales focos de conflicto en una institución que, además de intentar ordenar sus cuentas, necesita resultados deportivos para alejarse de la zona comprometida.

El presidente, al quirófano

A la complicada situación económica se suma una circunstancia personal que afectará al presidente de Patronato. De cara al encuentro ante Colón, el máximo dirigente informó que viajará en los próximos días a Buenos Aires para someterse a una cirugía programada.

Si bien no estará presente físicamente en la sede durante ese período, aseguró que continuará trabajando y siguiendo de cerca la actividad del club a distancia.

Un partido clave ante Colón

En medio de este panorama, Patronato deberá concentrarse en un compromiso importante frente a Colón. El conjunto de Paraná marcha antepenúltimo en su zona y pelea por alejarse de los puestos de descenso.

Con problemas económicos, reclamos del plantel y su presidente próximo a atravesar una intervención quirúrgica, el Rojinegro llega al duelo ante el Sabalero en un contexto cargado de incertidumbre.

Patronato
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