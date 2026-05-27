Rosario Central buscará terminar como líder de su grupo en su visita a Independiente del Valle

Rosario Central visitará a Independiente del Valle de Ecuador, desde las 19, en procura de terminar como líder del Grupo H de la Libertadores.

Rosario Central visitará este miércoles a Independiente del Valle de Ecuador , en busca de un resultado que le permita asegurarse la primera posición del Grupo H de la Copa Libertadores.

El encuentro, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el Estadio IDV , y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Raphael Claus, mientras que en el VAR estará su compatriota Wagner Reway.

Rosario Central llega a este encuentro en la primera posición con 13 puntos y con la clasificación asegurada, aunque depende del resultado de este miércoles para terminar primero en el Grupo. El único resultado con el que Independiente del Valle podría robarle el liderazgo sería con un triunfo.

En la última fecha, el "Canalla", que es dirigido por Jorge Almirón, tuvo una gran actuación para golear 4-0 a la Universidad Central de Venezuela en condición de local. En dicho encuentro se dio el regreso al gol de su inoxidable goleador Marco Ruben, máximo artillero en la historia del club.

Posibles formaciones de Independiente Rivadavia y Rosario Central

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Layan Loor, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Daikol Romero; Jordy Alcivar; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Junior Sornoza, Emerson Pata; Carlos Gonzales. DT: Joaquín Papa.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Alexis Soto, GAstón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Enzo Copetti, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.