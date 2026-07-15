La formación titular de Unión para el amistoso que jugará ante Rosario Central

Este miércoles desde las 10, Unión jugará su último amistoso enfrentando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito

El debut de Unión en el Torneo Clausura será el viernes 24 cuando desde las 21.15 visite a Platense . En consecuencia, este miércoles, el Tate llevará adelante su último encuentro preparatorio.

El rival es Rosario Central y el amistoso se disputará desde las 10 en el Gigante de Arroyito . Respecto a la formación titular que pondrá en cancha Leonardo Madelón es prácticamente igual a la que jugó con Ben Hur.

La única modificación se presentará en la mitad de la cancha, dado que contra el equipo rafaelino jugó Santino Vera y ante el Canalla lo hará Emilio Giaccone.

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Teniendo en cuenta las bajas por transferencias y que Marcelo Estigarribia trabaja de manera diferenciada, la formación titular es muy diferente a la que terminó el semestre anterior. Y tendrá dentro de los 11 a Mauro Luna Diale.

La formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.