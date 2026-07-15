El debut de Unión en el Torneo Clausura será el viernes 24 cuando desde las 21.15 visite a Platense. En consecuencia, este miércoles, el Tate llevará adelante su último encuentro preparatorio.
La formación titular de Unión para el amistoso que jugará ante Rosario Central
Este miércoles desde las 10, Unión jugará su último amistoso enfrentando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito
Por Ovación
Unión juega su último partido amistoso
El rival es Rosario Central y el amistoso se disputará desde las 10 en el Gigante de Arroyito. Respecto a la formación titular que pondrá en cancha Leonardo Madelón es prácticamente igual a la que jugó con Ben Hur.
La única modificación se presentará en la mitad de la cancha, dado que contra el equipo rafaelino jugó Santino Vera y ante el Canalla lo hará Emilio Giaccone.
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Teniendo en cuenta las bajas por transferencias y que Marcelo Estigarribia trabaja de manera diferenciada, la formación titular es muy diferente a la que terminó el semestre anterior. Y tendrá dentro de los 11 a Mauro Luna Diale.
La formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.