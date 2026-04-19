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Rosario Central va por la clasificación ante un Sarmiento que se juega su última carta

Rosario Central recibirá desde las 20.30 a Sarmiento de Junín, en busca de su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 08:26hs
Rosario Central va por la clasificación ante un Sarmiento que se juega su última carta

Rosario Central recibirá este domingo a Sarmiento de Junín desde las 20.30 en el Gigante de Arroyito, por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo con objetivos bien marcados: el “Canalla” quiere sellar su clasificación, mientras que el “Verde” se aferra a sus últimas chances. El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos.

Rosario Central, en alza y con el objetivo a tiro

El equipo de Jorge Almirón llega fortalecido tras su excursión internacional. La victoria en Paraguay frente a Libertad no solo le permitió sostener el invicto, sino también reafirmar su competitividad, aunque dejó en evidencia una cuenta pendiente: la falta de eficacia.

Con un mediocampo comandado por Franco Ibarra y a la espera del regreso de Ángel Di María, Central sabe que un triunfo lo depositará prácticamente en los playoffs. Alcanzar los 24 puntos sería un paso decisivo para meterse entre los ocho mejores.

Sarmiento, obligado a sumar

Del otro lado, el conjunto dirigido por Facundo Sava atraviesa una campaña irregular que lo tiene relegado en la Zona B, aunque todavía con chances matemáticas.

Su fortaleza como local contrasta con sus dificultades fuera de Junín, donde apenas sumó 3 de 18 puntos. Con Junior Marabel como principal carta ofensiva, el “Verde” buscará dar el golpe en Rosario y sostener la ilusión de clasificación.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Juan Manuel Insaurralde, Agustín Seyral, Lucas Suárez; Manuel García, Mauricio Martínez, Cristian Zabala; Julián Contrera, Pablo Magnín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central Sarmiento Apertura
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