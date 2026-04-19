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Colón avanza por la continuidad de Ignacio Lago: "Estamos más cerca que nunca"

El presidente José Alonso confirmó que hay acuerdo de Colón con el jugador y su representante. Solo restan detalles para la firma.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 09:25hs
Colón avanza por la continuidad de Ignacio Lago: Estamos más cerca que nunca

UNO Santa Fe / José Busiemi

En la antesala del compromiso ante Deportivo Morón, el presidente de Colón, José Alonso, llevó tranquilidad a los hinchas respecto a una de las grandes prioridades: la continuidad de Ignacio Lago.

Negociación encaminada entre Colón e Ignacio Lago

Alonso confirmó, en diálogo con los medios santafesinos en Morón, que las charlas con el entorno del futbolista avanzan a buen ritmo y que el acuerdo está prácticamente cerrado. “Estamos más cerca que nunca, ya estamos intercambiando papeles y los números están acordados”, sostuvo.

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El dirigente también destacó el vínculo con el representante del jugador, Pablo Caro: “El trato es muy cordial, tanto con Pablo como con Nacho. Hay muy buena predisposición de todas las partes”.

Firma inminente con Nacho Lago

En cuanto a los tiempos, el presidente fue claro: la rúbrica podría concretarse en breve. “Si no es esta semana, será la próxima. Estamos en la etapa final”, aseguró, dejando entrever que solo restan cuestiones formales.

Colón festejo Ignacio Lago

Respecto a la duración del nuevo vínculo, adelantó que inicialmente sería por un año, aunque no descartó que pueda extenderse: “Es un tema que todavía está dando vueltas”.

El rol del hincha, clave

Alonso también hizo foco en el acompañamiento de los hinchas, fundamental en este proceso. En ese sentido, remarcó la importancia del bono del Día del Club como herramienta para sostener la economía sin comprometer el funcionamiento.

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“Es una ayuda necesaria para no tocar el capital de trabajo. Queremos cumplir con todo y sostener el proyecto, incluso pensando en posibles refuerzos a mitad de año”, explicó.

Un proyecto que busca consolidarse

En medio de un contexto económico desafiante, la dirigencia apuesta a sostener a sus piezas clave. La continuidad de Lago aparece como un paso fundamental en esa dirección, en un Colón que busca estabilidad institucional y protagonismo deportivo.

Colón lago José Alonso
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