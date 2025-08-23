Uno Santa Fe | Ovación | Central

Rosario se paraliza con otra edición de Central y Newell's

Rosario Central y Newell's le darán vida a una nueva edición del Clásico en la Cuna de la Bandera. Arranca a las 17.30 con el control de Darío Herrera

23 de agosto 2025 · 08:51hs
Rosario se paraliza con otra edición de Central y Newells

Rosario Central, que tiene como As de espadas a una leyenda del fútbol argentino como Ángel Di María, recibirá este sábado a Newell´s en una nueva edición del clásico rosarino que corresponde a la sexta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e incluso lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, y pese a ser una verdadera complicación para cualquier oponente, al “Canalla” le está costando mucho sumar de a tres en este Torneo Clausura, donde solo le pudo ganar como visitante a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

LEER MÁS: Atlético Tucumán recibe a Talleres en un choque de necesitados

Es por esto que los dirigidos por Ariel Holan marchan quintos en la Zona B con siete unidades y por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.

El presente de Newell´s, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura al terminar noveno en la Zona A.

Ya en este Torneo Clausura, la “Lepra”, que es dirigida por Cristian Fabbiani, solo cosechó seis unidades, lo que lo ubica undécimo en la Zona A.

En la última fecha igualaron con un equipo de jugadores que suelen ser suplentes frente a Defensa y Justicia, por lo que los titulares llegarán bien descansados a este trascendental partido.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Federico Navarro; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell´s: Juan Espínola; Ángelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Alejo Montero; Franco Orozco, Ever Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Hora de inicio: 17:30.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: José Carreras.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Televisa: ESPN Premium.

Central Newell's Clásico
Noticias relacionadas
echeverri sumo sus primeros minutos en la derrota de bayer leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

valentin perrone largara segundo en el gp de hungria

Valentín Perrone largará segundo en el GP de Hungría

el tottenham de romero vencio a manchester city y es lider

El Tottenham de Romero venció a Manchester City y es líder

todos los partidos que se juegan este sabado en la zona de colon

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"