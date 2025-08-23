Atlético Tucumán recibe a Talleres en un choque de necesitados

Atlético Tucumán será anfitrión de Talleres, a partir de las 20, en la continuidad de la Fecha 6 del Torneo Clausura por la Liga Profesional

Atlético Tucumán recibirá a Talleres este sábado en el Estadio José Fierro, por la fecha 6 de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El juego comenzará a partir de las 20 horas, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación deTNT Sports Premium.

El "Decano" viene de salvar un empate in extremis con Sarmiento, pero hace cuatro partidos no suma de a tres, mientras que el elenco cordobés no pudo derrotar a San Martín (SJ) y se fue insultado por sus hinchas por el mal momento que atraviesa.

Atlético Tucumán pudo reaccionar a tiempo e igualó 2-2 ante Sarmiento en Junín, con un gol de Mateo Coronel a falta de tres minutos y otro de Carlos Auzqui en el tiempo de descuento, logrando así finalizar la fecha en zona de playoffs, donde buscará afirmarse.

A su vez, los últimos puestos de la tabla anual le pisan los talones, en medio de una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria para los dirigidos por Lucas Pusineri.

Por su parte, Talleres sigue en un mal presente y pelea por no descender. En su estadio y ante su gente, se fue abucheado tras empatar sin goles ante San Martín (SJ) y solo consiguió ganar en una de sus últimas seis presentaciones, de las cuáles no anotó en tres.

Al respecto de la mala situación ofensiva, su entrenador, Carlos Tévez, expresó: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

Probables formaciones

Atlético Tucumán:Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres:Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Hora de inicio: 20.00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: José Fierro.

Televisa: TNT Sports Premium.