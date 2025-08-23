Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán recibe a Talleres en un choque de necesitados

Atlético Tucumán será anfitrión de Talleres, a partir de las 20, en la continuidad de la Fecha 6 del Torneo Clausura por la Liga Profesional

23 de agosto 2025 · 08:37hs
Atlético Tucumán recibe a Talleres en un choque de necesitados

Atlético Tucumán recibirá a Talleres este sábado en el Estadio José Fierro, por la fecha 6 de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El juego comenzará a partir de las 20 horas, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación deTNT Sports Premium.

El "Decano" viene de salvar un empate in extremis con Sarmiento, pero hace cuatro partidos no suma de a tres, mientras que el elenco cordobés no pudo derrotar a San Martín (SJ) y se fue insultado por sus hinchas por el mal momento que atraviesa.

Atlético Tucumán pudo reaccionar a tiempo e igualó 2-2 ante Sarmiento en Junín, con un gol de Mateo Coronel a falta de tres minutos y otro de Carlos Auzqui en el tiempo de descuento, logrando así finalizar la fecha en zona de playoffs, donde buscará afirmarse.

LEER MÁS: La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

A su vez, los últimos puestos de la tabla anual le pisan los talones, en medio de una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria para los dirigidos por Lucas Pusineri.

Por su parte, Talleres sigue en un mal presente y pelea por no descender. En su estadio y ante su gente, se fue abucheado tras empatar sin goles ante San Martín (SJ) y solo consiguió ganar en una de sus últimas seis presentaciones, de las cuáles no anotó en tres.

Al respecto de la mala situación ofensiva, su entrenador, Carlos Tévez, expresó: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

Probables formaciones

Atlético Tucumán:Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres:Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Hora de inicio: 20.00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: José Fierro.

Televisa: TNT Sports Premium.

Atlético Tucumán Talleres Andrés Gariano
Noticias relacionadas
echeverri sumo sus primeros minutos en la derrota de bayer leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

valentin perrone largara segundo en el gp de hungria

Valentín Perrone largará segundo en el GP de Hungría

el tottenham de romero vencio a manchester city y es lider

El Tottenham de Romero venció a Manchester City y es líder

todos los partidos que se juegan este sabado en la zona de colon

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"