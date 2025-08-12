Uno Santa Fe | Unión | Unión

La dirigencia de Unión analiza mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

En medio de la polémica por la renovación de Jerónimo Dómina, en Unión estudian mejorarle los contratos a varios jugadores, como Mateo Del Blanco

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2025 · 16:12hs
La dirigencia de Unión analiza mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Prensa Unión

Tras el conflicto por la renovación frustrada de Jerónimo Dómina, la dirigencia de Unión decidió acelerar un plan para ajustar y mejorar algunos contratos, especialmente de futbolistas surgidos de las inferiores que hoy son parte de la base principal del equipo.

• LEER MÁS: Unión lidera una estadística a la cual no le saca provecho

Uno de los casos que está en carpeta es el de Mateo Del Blanco, de 21 años, quien se afianzó en el último tiempo como lateral izquierdo, pese a que su puesto natural es el de volante. Es surgido de las formativas tatengues y tiene vínculo hasta diciembre de 2027, pero por lo que pudo saber unosantafe, la intención es mejorar su salario.

• LEER MÁS: En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

Unión busca mejorar contratos

Todo esto por la política de pagos bajos que rige para muchos jugadores del plantel profesional tras los detalles que afloraron con el idea y vuelta con los representantes de Dómina.

Del Blanco
Uni&oacute;n apunta a mejorarle el sueldo a Mateo Del Blanco.

Unión apunta a mejorarle el sueldo a Mateo Del Blanco.

La decisión busca reconocer el aporte de los juveniles que, como Del Blanco, se ganaron un lugar en el equipo y forman parte del capital futbolístico de la institución. El objetivo es evitar que, ante ofertas o presiones externas, se repitan situaciones como la de Dómina, donde la distancia entre lo que el jugador y sus representantes consideran justo y lo que el club ofrece terminó complicando la continuidad.

• LEER MÁS: La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

Desde la sede de López y Planes remarcan que blindar a los talentos propios es una prioridad para sostener el proyecto y resguardar los activos, en un mercado cada vez más competitivo y con miradas puestas en las promesas tatengues.

Unión Mateo Del Blanco contratos
Noticias relacionadas
la agenda dispar de union y river antes del cara a cara en mendoza

La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

lo que dejo en numeros el debut de solari con union

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

en una corta semana, asoma un regreso en union para pisar alta cordoba

En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

union incorporo al interno brasileno felipe queiros araujo

Unión incorporó al interno brasileño Felipe Queiros Araujo

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"