La dirigencia de Unión analiza mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

En medio de la polémica por la renovación de Jerónimo Dómina, en Unión estudian mejorarle los contratos a varios jugadores, como Mateo Del Blanco

Tras el conflicto por la renovación frustrada de Jerónimo Dómina , la dirigencia de Unión decidió acelerar un plan para ajustar y mejorar algunos contratos , especialmente de futbolistas surgidos de las inferiores que hoy son parte de la base principal del equipo.

Uno de los casos que está en carpeta es el de Mateo Del Blanco, de 21 años, quien se afianzó en el último tiempo como lateral izquierdo, pese a que su puesto natural es el de volante. Es surgido de las formativas tatengues y tiene vínculo hasta diciembre de 2027, pero por lo que pudo saber unosantafe, la intención es mejorar su salario.

Unión busca mejorar contratos

Todo esto por la política de pagos bajos que rige para muchos jugadores del plantel profesional tras los detalles que afloraron con el idea y vuelta con los representantes de Dómina.

Del Blanco Unión apunta a mejorarle el sueldo a Mateo Del Blanco.

La decisión busca reconocer el aporte de los juveniles que, como Del Blanco, se ganaron un lugar en el equipo y forman parte del capital futbolístico de la institución. El objetivo es evitar que, ante ofertas o presiones externas, se repitan situaciones como la de Dómina, donde la distancia entre lo que el jugador y sus representantes consideran justo y lo que el club ofrece terminó complicando la continuidad.

Desde la sede de López y Planes remarcan que blindar a los talentos propios es una prioridad para sostener el proyecto y resguardar los activos, en un mercado cada vez más competitivo y con miradas puestas en las promesas tatengues.