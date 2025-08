Russo: "No busquen problemas donde no los hay"

"En ningún momento pienso en cosas negativas"





Russo intentó bajar el tono de las versiones que circularon en los últimos días, tanto sobre su salud como sobre su continuidad en el cargo: “No busquen cosas donde no hay, y donde no va a haber. En ningún momento pienso en algo negativo, cómo voy a pensar en algo negativo”, expresó.

El DT también se refirió al episodio ocurrido con Miguel Merentiel, quien fue reemplazado en el entretiempo del encuentro ante Huracán, y minimizó lo sucedido: “Acá se hace un mundo no sabiendo lo que es un plantel, no sabiendo cómo es el manejo mío. Tampoco hubo mucho para aclarar”.

Confianza en el grupo y respeto por Racing

Pese a las críticas, Russo reafirmó su confianza en el plantel: “Estamos trabajando para ganar. A nivel grupal estoy muy contento. Esta es la idea y la forma. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil y duro”.

También destacó la competitividad del fútbol argentino: “El fútbol argentino no te regala nada, todo te cambia permanentemente. Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en lo mío”.

Su familia y su salud

Miguel evitó hablar en profundidad de su estado de salud, aunque dejó en claro que está bien: “No me gusta perder, me duele perder. Nos duele todo, pero hay que levantar. No hay otra manera”.

Por último, se refirió a su hijo Ignacio, delantero de Tigre, quien había hecho declaraciones recientes: “Primero que lo dejen tranquilo a mi hijo, que está muy bien en Tigre. Él habla de Tigre y de él, tiene otra mentalidad y está muy bien”.

Además, reveló que su otro hijo fue operado este lunes y explicó que se enfocó en él durante las últimas horas: “Ayer tuve un día duro porque mi hijo estuvo operado en una clínica facial. Me tuve que dedicar a mi hijo”.