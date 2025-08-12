Uno Santa Fe | Unión | Unión

La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

Unión y River jugarán el 28 de agosto en Mendoza por los octavos de final de Copa Argentina. Antes de ese cotejo, el Millonario se juega su futuro en Copa Libertadores

12 de agosto 2025 · 09:41hs
La agenda dispar de Unión y River antes del cara a cara en Mendoza

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión y River protagonizarán una de las llaves por los octavos de final de la Copa Argentina, el 28 de agosto en el Malvinas Argentinas de Mendoza..

Un duelo que disparó diferentes opiniones y hasta una petición pública del presidente Luis Spahn, que no tuvo eco, pues de expresar que deseaba jugar en Rosario, el partido se llevará adelante en territorio cuyano.

Un camino previo con mucho en juego

Antes de que estén cara a cara el elenco de Leonardo Madelón ante el de Marcelo Gallardo, los dos equipos pondrán en juego cosas importantes.

Se sabe que el Tate pugna por no irse al descenso por tabla anual, mientras que el Millonario, si bien desea ser competitivo a nivel doméstico, las energías estarán puestas en la Copa Libertadores.

El Millonario con más partidos sobre el lomo

La agenda agitada de River se iniciará este jueves 14 en Asunción ante Libertad. A las pocas horas (viernes 15), Unión visitará a Instituto por Fecha 5 en Alta Córdoba.

Al regreso de Paraguay, a River lo espera Godoy Cruz, el domingo 17 a las 18 en el Monumental. En el mismo escenario, la revancha contra Libertad será el jueves 21 de agosto.

Unión volverá a jugar en el 15 de Abril, ante Huracán, el domingo 24 de agosto, a partir de las 14. Y el conjunto de Gallardo, en la antesala de medirse con el Tate, el lunes 25 se topará contra Lanús, a partir de las 21.15, en La Fortaleza Granate.

