Paritaria de salud: el Gobierno ofreció un aumento del 7 % semestral, con mínimos garantizados

La propuesta contempla un incremento acumulado del 7 % en seis tramos, con un piso salarial de $ 40 mil entre julio y septiembre y de $ 70 mil desde octubre. Incluye además ítems específicos para los equipos de salud.

12 de agosto 2025 · 16:24hs
En la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, se llevó a cabo este martes una nueva reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios AMRA y SIPRUS, que representan a los profesionales de la salud. Este encuentro se realizó tras el cuarto intermedio acordado la semana pasada.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó el encuentro, acompañada por el secretario de Trabajo, Julio Genesini, y la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario. En esta instancia, se presentó una propuesta oficial que sigue la línea de las negociaciones en las paritarias central y docente: un aumento del 7 % distribuido en seis tramos —1,5 % en julio y agosto, y 1 % en los meses restantes hasta diciembre.

Los incrementos se calculan sobre la base salarial de junio y garantizan un piso mínimo de $ 40 mil para los primeros tres meses y de $ 70 mil para los últimos tres.

Tras la reunión, Ciancio destacó “el contexto de cordialidad y respeto” y señaló que, partiendo de una propuesta inicial similar a la ofrecida a otros trabajadores estatales, se atendieron demandas puntuales del sector salud. Además, aseguró que se continuará trabajando en otros temas a través de las mesas técnicas ya constituidas, y calificó la propuesta como “una muy buena respuesta frente a un contexto nacional complejo”.

Por su parte, la subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Gloria Blarasin, detalló que la propuesta coincide con la presentada a los demás trabajadores del Estado provincial. Sin embargo, se añadieron incrementos específicos para el escalafón de profesionales de la salud: un aumento del 5 puntos en el ‘grado profesional’ y de $ 20 mil en el ítem no remunerativo ‘diagnóstico y tratamiento médico’. En conjunto, estos suman un 2 % adicional a la propuesta general. Asimismo, se incorporó un ítem para indumentaria y actualización profesional, que antes no alcanzaba a ciertos trabajadores.

Además, participaron en la reunión funcionarios provinciales como el subsecretario de Función Pública, Horacio Coutaz; el director provincial del área, Diego Broda; y otros representantes del Ministerio de Salud y Recursos Humanos.

Por AMRA asistieron Marcelo Beltrame, Pablo Crispo, Laura Mansilla y Lucas Peiretti, mientras que por SIPRUS estuvieron presentes Jerónimo Insuain y Leandro Goldsack.

