Paritaria de salud: el Gobierno ofreció un aumento del 7 % semestral, con mínimos garantizados

La propuesta contempla un incremento acumulado del 7 % en seis tramos, con un piso salarial de $ 40 mil entre julio y septiembre y de $ 70 mil desde octubre. Incluye además ítems específicos para los equipos de salud.

En la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, se llevó a cabo este martes una nueva reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios AMRA y SIPRUS, que representan a los profesionales de la salud. Este encuentro se realizó tras el cuarto intermedio acordado la semana pasada.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio , encabezó el encuentro, acompañada por el secretario de Trabajo, Julio Genesini , y la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario . En esta instancia, se presentó una propuesta oficial que sigue la línea de las negociaciones en las paritarias central y docente: un aumento del 7 % distribuido en seis tramos —1,5 % en julio y agosto, y 1 % en los meses restantes hasta diciembre.

Los incrementos se calculan sobre la base salarial de junio y garantizan un piso mínimo de $ 40 mil para los primeros tres meses y de $ 70 mil para los últimos tres.

Tras la reunión, Ciancio destacó “el contexto de cordialidad y respeto” y señaló que, partiendo de una propuesta inicial similar a la ofrecida a otros trabajadores estatales, se atendieron demandas puntuales del sector salud. Además, aseguró que se continuará trabajando en otros temas a través de las mesas técnicas ya constituidas, y calificó la propuesta como “una muy buena respuesta frente a un contexto nacional complejo”.

Por su parte, la subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Gloria Blarasin, detalló que la propuesta coincide con la presentada a los demás trabajadores del Estado provincial. Sin embargo, se añadieron incrementos específicos para el escalafón de profesionales de la salud: un aumento del 5 puntos en el ‘grado profesional’ y de $ 20 mil en el ítem no remunerativo ‘diagnóstico y tratamiento médico’. En conjunto, estos suman un 2 % adicional a la propuesta general. Asimismo, se incorporó un ítem para indumentaria y actualización profesional, que antes no alcanzaba a ciertos trabajadores.

Además, participaron en la reunión funcionarios provinciales como el subsecretario de Función Pública, Horacio Coutaz; el director provincial del área, Diego Broda; y otros representantes del Ministerio de Salud y Recursos Humanos.

Por AMRA asistieron Marcelo Beltrame, Pablo Crispo, Laura Mansilla y Lucas Peiretti, mientras que por SIPRUS estuvieron presentes Jerónimo Insuain y Leandro Goldsack.