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Falleció en el hospital Cullen el motociclista que había chocado con un auto en la ruta nacional 19

Se trata de un hombre de 48 años que había sido trasladada en grave estado y falleció durante la madrugada.

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de mayo 2026 · 13:10hs
Accidente fatal ruta nacional 19

Accidente fatal ruta nacional 19

Este viernes por la noche, antes de las 21, entre los kilómetros 19 y 20 de la autovía de la ruta nacional 19, a la altura del acceso a la ruta provincial 6 en Franck, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, se produjo un choque entre una motocicleta y un automóvil.

El motociclista, Juan José Gil, de 48 años, fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde falleció durante la madrugada de este sábado.

Denuncia y fallecimiento

Automovilistas que circulaban por la zona y fueron testigos del siniestro vial dieron aviso a la Policía. Minutos después, llegaron efectivos de la Subcomisaría N° 11 de San Agustín, quienes interrumpieron el tránsito y lo desviaron con reducción de velocidad, además de iluminar el sector y colocar conos refractarios.

Posteriormente, una ambulancia del SIES 107 trasladó a Gil, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Cullen, donde fue atendido en el shock room por médicos de emergentología, que lograron estabilizarlo momentáneamente. Como consecuencia de las graves heridas, falleció a las 3.20 de la madrugada.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias, que a su vez dio intervención a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso.

La funcionaria ordenó un informe médico sobre la víctima, exámenes al conductor del automóvil (42 años), un Honda Fit, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que fueron llevados adelante por personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

• LEER MÁS: Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

motociclista hospital Cullen choque Franck
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