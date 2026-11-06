Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

El argentino Franco Colapinto completó el viernes en el Gran Premio de San Pablo ubicándose undécimo en la segunda tanda de entrenamientos libres

6 de noviembre 2026 · 17:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto completó la jornada del viernes en el Gran Premio de Brasil en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos ubicándose en la undécima posición al cabo de la segunda tanda de entrenamientos libres de la Fórmula 1.

Al volante del Alpine A526, el piloto pilarense registró una marca de 1m11s996 en la mejor de sus 28 vueltas a la pista de 4.309 metros de extensión, empleando un conjunto de neumáticos de compuesto blando durante el desarrollo de la sesión.

El plan de trabajo establecido conjuntamente con el ingeniero de pista Stuart Barlow inició con el uso del compuesto duro para analizar el ritmo con miras a la carrera dominical.

Posteriormente, la escudería evaluó la estabilidad del monoplaza bajo configuraciones de mayor carga de combustible, donde el argentino mantuvo un ritmo constante en el rango de los 76 segundos por vuelta, finalizando la actividad tras una práctica de parada en boxes para colocar nuevamente un juego de gomas rojas.

Para la segunda práctica, Pierre Gasly retomó la conducción de su auto tras cederlo en la primera tanda y finalizó en la decimocuarta colocación con 1m12s109, a 113 milésimas de Colapinto.

La sesión estuvo condicionada por un cielo plomizo y una niebla ascendente que impidió a la temperatura de pista superar los 20 °C, afectando los niveles de adherencia del asfalto e imposibilitando la mejora de los registros generales sobre el cierre de los 60 minutos de tanda.

¿Cómo le fue en la primera tanda en Brasil?

Colapinto tuvo una sólida actuación para terminar noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El argentino registró un mejor tiempo de 1:12,654 para finalizar a 937 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Colapinto tuvo un ritmo muy sólido en el circuito de "Interlagos", que es uno de los más emblemáticos del calendario, para comenzar metido en el top 10.

Sin embargo, dejó la sensación de que pudo haber hecho algo más porque terminó por debajo del italiano Gabriele Mini, quien reemplazó al francés Pierre Gasly en Alpine durante esta sesión y finalizó en la séptima colocación.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Norris, quien giró en 11:11,717 y le sacó 82 milésimas a su escolta, que fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, que viene de consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría con solo 20 años. El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

La actividad en el GP de Brasil continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 11:30, y la clasificación para las 15.

Colapinto Brasil Fórmula 1
Noticias relacionadas
pasion sin limites: los esperancinos se encontraron con colapinto en brasil y el piloto de f1 manejo la renoleta

Pasión sin límites: los esperancinos se encontraron con Colapinto en Brasil y el piloto de F1 manejó la Renoleta

colapinto estrenara un llamativo traje amarillo y azul en el gran premio de san pablo

Colapinto estrenará un llamativo traje amarillo y azul en el Gran Premio de San Pablo

colapinto quedo lejos de gasly en el ranking de destructores de la formula 1

Colapinto quedó lejos de Gasly en el ranking de destructores de la Fórmula 1

Alpine apelará la sanción que sufrió Franco Colapinto.

La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

Lo último

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Último Momento
Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Ovación
El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"