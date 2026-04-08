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San Lorenzo pone primera en la Sudamericana con su visita a Recoleta de Paraguay

San Lorenzo visitará a Recoleta de Paraguay, desde las19, en el Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 07:44hs
San Lorenzo pone primera en la Sudamericana con su visita a Recoleta de Paraguay

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana, cuando visite a Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El encuentro está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado es el chileno Cristian Garay, que será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

La de este año será la decimocuarta participación del “Ciclón” en la Copa Sudamericana. Su mejor actuación en esta competición se dio en 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final.

Pese a atravesar un momento muy delicado desde lo institucional, San Lorenzo tuvo un más que aceptable 2025. Después de una seguidilla de resultados negativos en este 2026, la dirigencia del club de Boedo decidió despedir al director técnico Damián Ayude y en su lugar llegó Gustavo Álvarez, que el pasado viernes consiguió su primer triunfo en el cargo al derrotar a Estudiantes de La Plata.

Del otro lado estará Recoleta, que consiguió la clasificación a la fase de grupos luego de dar el golpe y eliminar por penales a Nacional de Paraguay en la primera ronda de clasificación.

Probables formaciones de Recoleta FC y San Lorenzo

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Aldo González; Kevin Parzajuk, Allan Wlk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro, Teo Rodríguez Pagano; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Nahuel Barrios. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 19.00.

Árbitro:Cristian Garay (Chile).

VAR: Miguel Araos (Chile).

Estadio: Ueno Defensores del Chaco.

TV: ESPN.

San Lorenzo Sudamericana Recoleta
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