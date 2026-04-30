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Aston Villa perdió ante Nottingham Forest en la ida de la semifinal de la Europa League

Aston Villa de Inglaterra perdió 1-0 en visitante frente a Nottingham Forest, por la ida de las semifinales de la Europa League

30 de abril 2026 · 19:11hs
Aston Villa perdió ante Nottingham Forest en la ida de la semifinal de la Europa League

Aston Villa de Inglaterra, donde juegan los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, perdió 1-0 como visitante frente a Nottingham Forest, por la ida de las semifinales de la Europa League. El autor del único gol del encuentro fue el australiano Chris Wood, a los 26 minutos del segundo tiempo.

Luego de un primer tiempo parejo en el que no hubo ningún gol, el Nottingham Forest pudo inclinar la balanza a su favor a falta de poco menos de 20 minutos para el final, cuando Wood convirtió de penal con una precisa ejecución a la esquina superior derecha del arco defendido por Martínez, quien había adivinado el lugar pero no llegó a tapar el remate.

Pese a la derrota, el Aston Villa tendrá la gran oportunidad de dar vuelta la historia el próximo jueves, cuando se lleve a cabo el encuentro de vuelta en su estadio.

El equipo inglés viene teniendo muy buenas temporadas a nivel europeo, ya que en el 2024 alcanzó las semifinales de la Conference League, mientras que el año pasado perdió en los cuartos de final de la Champions League en una serie para el infarto ante el Paris Saint-Germain de Francia.

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El Nottingham Forest, por su parte, quiere volver a hacerse gigante en Europa, tal como lo consiguió a finales de la década del 70 con sus títulos en la Champions League de 1979 y 1980. Entre sus titulares en el encuentro de este jueves estuvo el mediocampista argentino Nicolás Domínguez, quien completó los 90 minutos.

La otra semifinal de la Europa League

La otra semifinal tuvo como protagonistas al Sporting Braga de Portugal y al Friburgo de Alemania.

Dicho encuentro, que se llevó a cabo en la cancha del equipo portugués, terminó en triunfo por 2-1 para los locales gracias a los goles del turco Ege Tiknaz y del marfileño Mario Dorgeles, mientras que para los alemanes había igualado momentáneamente el italiano Vincenzo Grifo.

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