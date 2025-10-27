San Lorenzo sumó dos inhibiciones más y está al borde de la quiebra

San Lorenzo en las últimas horas sufrió una dura penalización por parte de la FIFA y busca evitar el pedido de quiebra. Es el segundo más inhibido de América

Mientras el equipo de fútbol está logrando hacer, contra todo pronóstico y pese a todo, una muy buena campaña en la Liga Profesional (considerando las circunstancias), San Lorenzo se encuentra sumido una de las peores y más largas crisis institucionales y económicas de sus 117 años de historia.

Desde el retorno a la presidencia de Marcelo Moretti , quien parece querer aferrarse al cargo a cualquier costo y a pesar del repudio generalizado de los hinchas y demás dirigentes, la situación se ha profundizado, llegando a presentarse días atrás un pedido de quiebra , por el que el club se presentó a la Justicia para presentar un plan de pago. Pero lejos de despejar el panorama, se van sumando día a día nuevos problemas que continúan acumulándose uno sobre el otro.

San Lorenzo, contra las cuerdas en todo sentido

En las últimas horas, se dieron a conocer unas nuevas inhibiciones que la FIFA le impuso al Ciclón y por las cual ya acumula un total de once, según figura en el sitio web oficial del ente madre del fútbol internacional, lo que lo convierte en el segundo club más penalizado del continente, solo por detrás de San José de Oruro de Bolivia.

El cuadro de Boedo ya tenía seis inhibiciones que no había podido levantar en este 2025, por lo que no pudo incorporar jugadores el último mercado de pases. A estas se sumaron otras cinco el fin de semana relacionadas a derechos de formación y mecanismos de solidaridad de Diego Herazo y Rafael Pérez.

San Lorenzo, que no pudo deshacerse de las anteriores, cuando eran la mitad, se enfrenta ante una dura barrera muy difícil de sortear y corre riesgo de quedarse sin refuerzos por segundo mercado consecutivo. Esto dejaría el equipo en jaque pensando en el 2026, para el que tienen serias chances de clasificar a copas internacionales, pero no contarían con plantel para afrontar la doble competencia.