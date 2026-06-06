Pueblada en barrio Centenario: vecinos atraparon a un hombre al que acusan de abusar de un menor

Más de un centenar de personas rodeó una vivienda y atacó el frente con piedras. La Policía desplegó refuerzos, usó postas de goma y rescató al aprehendido. Además un joven de 19 años fue detenido pero por daños y resistencia a la autoridad

Este viernes por la noche, en barrio Centenario , en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe, un centenar de vecinos se concentró frente a una vivienda ubicada sobre calle Colón al 3400 con la intención de hacer justicia por mano propia. El motivo fue el presunto abuso sexual del que habría sido víctima un menor, hecho que los manifestantes atribuyeron a un hombre de 52 años que se encontraba en el interior del inmueble.

A las 19.50 , la moradora de la vivienda llamó al sistema de emergencias 911 al advertir que decenas de personas arrojaban piedras contra el frente de la casa. Los primeros en llegar fueron oficiales de la Subcomisaría 1ª , que se vieron desbordados por la magnitud de la concentración.

Al intentar dialogar con los manifestantes para conocer lo sucedido, los vecinos señalaron de manera unánime a un hombre de 52 años, identificado con nombre y apellido, como el presunto autor del abuso sexual contra un menor.

Aprehensión policial

Ante la imposibilidad de contener la situación, los efectivos de Orden Público solicitaron refuerzos. Minutos después arribaron patrulleros del Comando Radioeléctrico (CRE), oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que se desplegaron frente al inmueble.

La multitud respondió con el lanzamiento de cascotes y piedras contra los uniformados. Ante la escalada de violencia, la Policía de Santa Fe recurrió al uso de postas de goma para dispersar a los manifestantes más agresivos, mientras otros efectivos ingresaban a la vivienda.

En el interior del inmueble fue aprehendido el hombre de 52 años señalado por los vecinos. Durante el operativo también fue detenido un joven de 19 años, acusado de los delitos de daños, atentado y resistencia a la autoridad.

Máximo operativo de seguridad

Una vez asegurados los dos aprehendidos, efectivos de Orden Público y de Cuerpos montaron un cordón de seguridad para retirarlos del lugar, subirlos a un patrullero y trasladarlos sin que los manifestantes pudieran agredirlos.

Intervención de la Comisaría de la Mujer

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada sobre lo ocurrido y comunicó las novedades al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó que el hombre de 52 años fuera trasladado y alojado en la Comisaría de la Mujer, cuyos efectivos quedaron a cargo de la investigación del grave delito denunciado, dado que la presunta víctima es un menor de edad.

Respecto del joven de 19 años, el fiscal dispuso que permaneciera privado de la libertad, que fuera correctamente identificado y que se le formara causa como presunto autor de los delitos de daños, atentado y resistencia a la autoridad.

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