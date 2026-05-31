La agrupación Multi Palabras presentó su segundo monitoreo sobre salud sexual en el centro-norte provincial. Aunque destacan que la gratuidad de los anticonceptivos resiste la quita de fondos nacionales, advierten que el 80% de las usuarias desconoce dónde acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Efecto "silencio": el 80% de las usuarias de salud en Santa Fe no sabe dónde acudir por un aborto legal

En un contexto marcado por fuertes tensiones políticas y el recorte de programas sanitarios federales, la agrupación Multi Palabras presentó este jueves su segundo informe de monitoreo sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.

El estudio, basado en encuestas presenciales a 396 usuarias y usuarios del sistema público de salud, abarcó nodos sanitarios clave como Rafaela, Reconquista, Ceres y diversas comunas de la región.

El documento arroja una de cal y una de arena: mientras celebra la consolidación de la provincia para sostener el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos tradicionales frente a la disolución nacional del programa Remediar, enciende luces de alarma rojas respecto a las conductas de cuidado y lo que define como un sistemático "silencio institucional" en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

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La paradoja preventiva: a mayor edad, menos cuidado

Uno de los apartados más críticos del relevamiento expone un severo retroceso en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Los datos muestran que el uso habitual del preservativo disminuye de manera drástica conforme avanza la edad de la población activa:

Cuadro sexualidad

A este desplome en el uso del preservativo se le suma que apenas el 9% de las personas consultadas considera relevante realizarse análisis de sangre periódicos.

“No solo es sífilis, que viene registrando un aumento muy grande en la región, sino que también es HIV. Creemos que tienen que haber campañas mucho más activas por parte del Estado. Esto tiene que ver con una cuestión estrictamente cultural y acá habrá que rediseñar las políticas públicas”, advirtió Silvia Ferrero, integrante de Multi Palabras, durante la presentación.

Las salas de espera: infraestructura pasiva y desaprovechada

El informe apunta contra la falta de proactividad en los centros de salud de los barrios y pueblos. Las salas de espera, espacios donde las mujeres y diversidades pasan largos períodos de tiempo, son descritas como entornos informativos desaprovechados.

El 47,3% de las usuarias reportó que no hay dispensers de preservativos accesibles en las salas de espera.

El 50% de los encuestados afirmó no identificar afiches o cartelería vinculada a la salud sexual.

En los escasos efectores donde sí hay folletería disponible, los contenidos están casi exclusivamente monopolizados por temáticas de maternidad o violencia de género, invisibilizando la planificación familiar no gestante o los derechos reproductivos.

La brecha del aborto: el derecho existe pero el sistema no lo comunica

A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el monitoreo demuestra que el acceso democrático a la práctica se encuentra severamente limitado por la falta de canales informativos públicos. El informe concluye que el sistema opera bajo una lógica de "demanda espontánea", obligando a la paciente a iniciar la indagación por su cuenta, una barrera que se profundiza en localidades pequeñas debido al peso del estigma social.

"Queda la usuaria con la carga de preguntar y no el sistema de salud con la obligación de informar. A veces es sumamente difícil preguntar, sobre todo en ciudades chicas. Cuando ofrecés métodos anticonceptivos también tenés que informar sobre este derecho; después cada mujer decidirá qué hacer", remarcó Ferrero, sintetizando la premisa del informe: “Sin comunicación pública de los derechos, no hay equidad en salud”.

Deterioro del tejido territorial y pérdida de confianza

El estudio también relevó dos indicadores que muestran un claro retroceso en la calidad de atención y contención comunitaria en los últimos años:

Menos organizaciones en el territorio: la cantidad de ONG, agrupaciones y colectivos activos dedicados a dictar talleres de Educación Sexual Integral (ESI) y consejería territorial cayó de 16 organizaciones en 2020 a solo 6 en 2026, desamparando principalmente a las comunas del interior profundo.

Descontinuidad de los equipos médicos: el porcentaje de mujeres que logran ser atendidas por el mismo profesional de la salud en consultas sucesivas —un factor clave para consolidar la confianza médico-paciente en temas íntimos— se desplomó del 69% en 2021 al 47% en la actualidad, producto de la precarización y la alta rotación de personal en los efectores públicos.

Respuesta al debate político sobre la natalidad

Al cierre de la presentación, Ferrero fue consultada sobre las recientes declaraciones de sectores políticos que vinculan la baja de la natalidad en el país con la vigencia de la ley de aborto legal.

La referente fue tajante: "Es muy difícil contestar dichos que no tienen ninguna base en datos científicos ni en estadísticas. La política de anticoncepción en Santa Fe existe desde el año 2001 y la ley de aborto lleva apenas cinco años. Instamos a mirar los datos concretos, hacer análisis serios y no tirar frases que solo buscan un ataque específico a un derecho que nos llevó más de 15 años de lucha colectiva poder conquistar".