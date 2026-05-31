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B° San Lorenzo: emboscaron y balearon en la cabeza a un hombre de 46 años y su estado es crítico

El acompañante de un motociclista disparó sobre un hombre que caminaba por la esquina de Uruguay y Juan Díaz de Solís. Recibió al menos un balazo en la cabeza. Lo trasladaron al hospital Cullen. Perdió masa encefálica y su estado es sumamente crítico. Pesquisas de la PDI buscan a los agresores.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de mayo 2026 · 22:03hs
B° San Lorenzo: emboscaron y balearon en la cabeza a un hombre de 46 años y su estado es crítico

B° San Lorenzo: emboscaron y balearon en la cabeza a un hombre de 46 años y su estado es crítico

Esta tarde de domingo, pasadas las 13, en la esquina de las calles Juan Díaz de Solís y Uruguay, en barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la ciudad, se escuchó una seguidilla de detonaciones de arma de fuego y luego el largo ronquido del caño de escape de una motocicleta.

Cuando los vecinos salieron a ver qué ocurría, encontraron a un hombre tirado e inmóvil, con la cabeza ensangrentada sobre la calzada, mientras por Juan Díaz de Solís, hacia el norte, dos desconocidos escapaban a toda velocidad en una moto.

Denuncia

Los vecinos que escucharon las detonaciones, vieron al hombre herido en el piso y observaron huir a los presuntos autores, denunciaron el hecho a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de la Comisaría 2ª y del Comando Radioeléctrico, que preservaron el lugar, buscaron identificar testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que podrían contener imágenes de la tentativa de homicidio.

Pérdida de masa encefálica

Una médica del SIES llegó al lugar, revisó al herido y lo trasladó al hospital Cullen. Allí la víctima fue identificada como Federico Pablo Acosta, de 46 años. Los médicos de Emergentología constataron que Acosta recibió al menos un balazo en la cabeza con pérdida de masa encefálica, y que su estado es de extrema gravedad.

Presencia de la fiscal MPA Urquiza

En la esquina de Juan Díaz de Solís y Uruguay, oficiales de Orden Público y de Cuerpos permanecieron en el lugar para preservar la escena hasta la llegada de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones. El barrio San Lorenzo quedó conmocionado por el suceso, que revivió los peores momentos de la populosa barriada, cuando los homicidios anuales se contaban por decenas. También estuvo presente en el lugar la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe. Estas lo comunicaron al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó relevar el estado de salud de la víctima, identificar testigos en barrio San Lorenzo y secuestrar las imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

San Lorenzo balearon
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