Uno Santa Fe | Santa Fe | emergencia hídrica

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Ante los pronósticos que anticipan lluvias por encima de los promedios históricos, el Ministerio de Obras Públicas ya intervino 76 pueblos y ciudades vulnerables. El plan incluye la limpieza de casi 1.000 kilómetros de canales troncales divididos en tres regiones operativas.

31 de mayo 2026 · 19:08hs
Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Ante un escenario climático que prevé lluvias superiores a los registros habituales, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, continúa ejecutando obras e intervenciones en las localidades con mayor vulnerabilidad en materia de emergencia hídrica en la provincia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “desde el inicio de la gestión, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue priorizar la infraestructura necesaria para mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables. Para ello se trabajó junto a los comités de cuenca, municipios y comunas, apoyados en estudios técnicos que permitieron establecer las prioridades de intervención”.

LEER MÁS: Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

En ese sentido, Enrico explicó que “el territorio santafesino presenta condiciones naturales que lo hacen propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, identificamos 100 con mayor nivel de riesgo hídrico. Actualmente, 76 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que las 24 restantes tienen proyectos en distintas etapas de inicio”.

“El objetivo es proteger a las comunidades y a la producción. Priorizamos las defensas urbanas, la conectividad vial para evitar cortes de rutas y la protección de las áreas productivas”, agregó el ministro.

Acción para reducir el riesgo hídrico

Las intervenciones que desarrolla el Gobierno de Santa Fe incluyen la construcción de desagües pluviales, limpieza y reacondicionamiento de canales, mejoras en alcantarillas y la elaboración de proyectos destinados a optimizar los sistemas de drenaje en todo el territorio santafesino.

“Es fundamental actuar de manera preventiva. En gran parte de la provincia, durante los primeros cien días del año ya se superaron los niveles promedio de precipitaciones. Por eso reforzamos tanto las obras como las tareas de mantenimiento para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos”, sostuvo Enrico.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, recordó que “durante 2024 realizamos Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, con la participación de comités de cuenca, productores, municipios y comunas. Ese trabajo permitió identificar las localidades más vulnerables y establecer criterios objetivos para definir las prioridades de intervención”.

image

“En 2025, junto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, fortalecimos las capacidades locales de gestión del riesgo hídrico mediante instancias de capacitación y coordinación con intendentes y presidentes comunales, para mejorar la prevención y la respuesta frente a eventos extremos”, añadió.

Finalmente, Mijich remarcó que “ante un pronóstico que anticipa lluvias superiores a lo normal durante este año, el gobernador Pullaro dispuso reforzar las acciones preventivas y profundizar el trabajo conjunto con los comités de cuenca, municipios y comunas”.

Obras y proyectos en las localidades más vulnerables

Desde el comienzo de la gestión, la Secretaría de Recursos Hídricos avanzó con obras de defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales destinadas a mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos y proteger tanto áreas urbanas como productivas.

Durante 2025 también se planificaron y ejecutaron obras de protección en ocho localidades afectadas por inundaciones, entre ellas María Teresa, Vera y La Chispa. Estos trabajos, financiados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se encuentran en su etapa final de ejecución.

Plan de limpieza

De manera paralela, la Provincia avanza con un ambicioso plan de limpieza y mantenimiento de canales troncales, dividido en tres grandes regiones operativas.

En el sur provincial -que comprende los departamentos General López, San Lorenzo, Iriondo, Constitución, Caseros, Belgrano y Rosario- se ejecutarán tareas sobre 322 kilómetros de canales, con impacto en 48 distritos. En la región centro -integrada por los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Justo, San Cristóbal, San Jerónimo y parte de 9 de Julio- ya fueron licitados trabajos sobre 356 kilómetros de canales que beneficiarán a 51 localidades. En tanto, en la zona norte -que abarca los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo- continúa el proceso licitatorio para intervenir 259 kilómetros de canales, con impacto directo en 17 distritos.

emergencia hídrica Santa Fe inundación obras
Noticias relacionadas
Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian descuentos ilegales a trabajadores por paros en la municipalidad

Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

Medicamentos: Santa Fe asume el control total de los insumos médicos para suplantar el programa nacional Remediar

Medicamentos: Santa Fe puso en marcha el nuevo sistema de distribución de remedios para 700 centros de salud

Lalo Mir: El conductor visitó Santa Fe para filmar el ciclo documental El curioso caso en Marga TV, centrado en la cumbia santafesina.

La cumbia lo trajo, el liso y el pescado lo conquistaron: la visita de Lalo Mir a Santa Fe

Santa Fe creció hacia adentro: es la ciudad argentina con menor expansión de su mancha urbana

Santa Fe creció hacia adentro: es la ciudad argentina con menor expansión de su "mancha urbana"

Lo último

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Efecto silencio: el 80% de las usuarias de salud en Santa Fe no sabe dónde acudir por un aborto legal

Efecto "silencio": el 80% de las usuarias de salud en Santa Fe no sabe dónde acudir por un aborto legal

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

Último Momento
Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Efecto silencio: el 80% de las usuarias de salud en Santa Fe no sabe dónde acudir por un aborto legal

Efecto "silencio": el 80% de las usuarias de salud en Santa Fe no sabe dónde acudir por un aborto legal

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

El aguinaldo ya no alcanza para ahorrar: cuatro de cada diez argentinos lo usará para cubrir deudas y gastos corrientes

El aguinaldo ya no alcanza para ahorrar: cuatro de cada diez argentinos lo usará para cubrir deudas y gastos corrientes

Ovación
A cinco años del día que Colón eliminó a Independiente y quedó a un partido de la gloria

A cinco años del día que Colón eliminó a Independiente y quedó a un partido de la gloria

Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación del Mundial

La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación del Mundial

Estudiantes aplastó a Rosario Central y sigue adelante en la Copa Argentina

Estudiantes aplastó a Rosario Central y sigue adelante en la Copa Argentina

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!