En los Panamericanos de Río 2007 no hubo ni un representante de San Luis, en Guadalajara 2011 llegó el primero, el pelotari Jorge Villegas, en Toronto 2015 se repitió la cifra, con la presencia de Carlos Belletini (tiro) y en Lima 2019 fue el turno de Alfredo Villegas, el hermano de Jorge que también logró la medalla de oro.

Puly Villegas, especialista en pelota vasca, será acompañado esta vez por dos judocas (Keisy Perafán y Agustina Lahiton), dos atletas (Bruno De Genaro y Leandro París), un ciclista (Tomás Moyano), dos jugador@s de handball (James Parker y Ayelén Rosalez) y cuatro participantes de escalada (Lautaro Sánchez, Valentina Aguado, Rocío Becerra y Valentín Sternik). Luego, en los Parapanamericanos, será el turno de Albina Torres (arquería) y Sebastián Robledo (badminton). Los especialistas aseguran que Villegas, como siempre, y las dos chicas de judo son las que más chances tienen de medalla, al igual que Parker, el hijo del recordado James, que brillara en el básquet argentino -campeón y figura con GEPU de San Luis en 1991-, quien es parte de los Gladiadores.

Parker nació en San Nicolás, porque su padre jugaba ahí, pero a los días ya vivía en San Luis, de donde es su madre. “Es mi lugar en el mundo”, acepta quien arrancó jugando al básquet, siguiendo la herencia del padre, pero se “quemó” y terminó probando otros deportes. Primero tenis y luego golf hasta que, en su último año de secundario, se cruzó con el handball “de casualidad”.

Su progreso fue tan rápido que al año estaba en la selección puntana para los Juegos Binacionales y a los tres, en 2014, en la argentina Sub 20. En 2016 ya jugaba en un equipo fuerte de Buenos Aires (SAG Polvorines) y en 2018 había dado el salto a España. Ahora juega en Egipto y pudo meterse entre los 12 de los cotizados Gladiadores tras rechazar representar a USA, el país de su padre. “Es un sueño todo lo que me pasa. Pude jugar el Mundial de este año y ahora me toca ir a los Panamericanos. Yo quería esto, ser profesional del deporte y pude lograrlo”, explica quien es goleador como su padre, aunque en otro deporte.

Otro lindo caso es el de Bruno De Genaro, oriundo de un paraje (Jarilla) que tiene un par de cuadras de largo, con 50 personas entre sus pobladores. Cuando tenía 5 años, su familia se mudó a Juana Koslay y a los 9 comenzó a practicar básquet en las escuelas gratuitas del lugar. Hasta los 16, que descubrió el atletismo, casi por casualidad, como Parker. Un entrenador lo vio con condiciones y lo invitó a probar, especialmente con vallas, al ver su velocidad y salto. Así empezó y progresó muy rápido. Fue dos veces campeón Sudamericano U20 y medallista en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Ahora va a los Panamericanos. “Se me llenan los ojos de lágrimas de solo pensar en participar en lo más parecido a un Juego Olímpico”, cuenta.

También da placer escuchar el caso de Valentina Aguado (escalada), proveniente de una familia que, como de chica se subía a todos lados, le construyeron un muro en el patio de la casa. En 2016, cuando empezó a ser noticia, el gobierno construyó un muro espectacular en Parque de las Naciones -único en su tipo en el país-, a la par de escuelas de escalada y varios torneos organizados, incluso latinoamericanos. Hoy los resultados son los cuatro puntanos que estarán en este deporte que debutó hace cuatro años en Lima.

Así, en realidad, ha pasado con todos que han explotado en San Luis. Como Tomás Moyano, campeón nacional en tres especialidades (Scratch, Eliminatoria, Omnium), además de plata en Madison. Es la nueva joya de un deporte con tradición en la provincia como el ciclismo. En San Luis, durante muchos eneros, se hizo por años el famoso Tour que atraía a estrellas mundiales y emulaba al Tour de Francia en el continente, cuando arrancaba el calendario internacional. Moyano, como De Genaro, brilló en cuatro Binacionales hasta que empezó a ser convocado a las selecciones nacionales. Hace semanas, justamente, San Luis se coronó subcampeón nacional en el Argentino de ciclismo, en San Juan. Nada es casualidad cuando llegan tantos resultados.

Básicamente porque no es el único que refleja el boom deportivo de la provincia. San Luis viene de ser segundo en el medallero de los Binacionales (compiten regiones de Chile y provincias nacionales), siendo la mejor provincia argentina ubicada, por primera vez en 25 ediciones, por delante de Mendoza y Córdoba, por caso. En básquet, GEPU está con aspiraciones en la Liga Argentina (segunda división) y en fútbol hay un proyecto muy fuerte, el San Luis FC, que está cada día más cerca de ascender a la Primera División Femenina. En los últimos Juegos Evita, la provincia logró 60 medallas, terminando en el quinto puesto nacional por segunda vez consecutiva. En 2025, además, será sede de los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

“Estamos viviendo un momento de oro para el deporte puntano. Lo demuestra pasar de 1 a 13 atletas en los Panamericanos. Tiene que ver con el apoyo que hemos recibido en estos años de la Secretaría de Deportes, dándonos herramientas para poder formarnos como atletas. Con un equipo para entrenar, con médico, nutricionista, psicólogo, indumentaria, lugares ideales, viajes y becas… De a poco, si seguimos así, San Luis será cuna de atletas de Selección”, analizó Di Genaro. Parker asintió. “Sin duda es el mejor momento deportivo de la historia puntana y con diferencia. El apoyo económico es lo principal de una gestión que destinó muchos recursos al deporte, así también el soporte emocional, acompañamiento de la mano de profesionales. Es una gran alegría estar siendo parte de este proceso”, reconoció James.