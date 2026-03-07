Arsenal ganó con sufrimiento y se metió en los cuartos de final de la FA Cup

Arsenal le ganó con sufrimiento por 2-1 como visitante a Mansfield, equipo de la tercera división de Inglaterra, y se metió en los cuartos de final de la FA Cup

Arsenal le ganó con sufrimiento por 2-1 como visitante a Mansfield , equipo de la tercera división de Inglaterra, y se metió en los cuartos de final de la FA Cup . Los goles de Arsenal los hicieron el delantero Noni Madueke y el mediocampista Eberechi Eze, ambos ingleses, mientras que para el Mansfield había igualado parcialmente el delantero galés Will Evans.

Los Gunners, que están teniendo una gran temporada en la que se ilusionan con un triplete que sería histórico (además de la Premier League, la Champions y la FA Cup, está en la final de la Copa de la Liga), pudieron abrir el marcador recién a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Madueke definió muy bien en el borde del área tras recibir un pase del delantero brasilero Gabriel Martinelli.

Luego del gol del equipo londinense, todo indicaba que se le facilitaría el trámite del encuentro debido a la urgencia de sus oponentes para marcar la igualdad, lo que le terminaría dejando varios espacios para estirar la ventaja.

Sin embargo, el Mansfield llegó a la igualdad a los cinco minutos del complemento, luego de que Evans robara la pelota luego de una muy floja salida del Arsenal para ingresar al área rival y definir con un buen remate cruzado.

Pese a la ilusión de su oponente, el Arsenal volvió a ponerse en ventaja, esta vez de forma definitiva, a los 21 minutos de la segunda mitad, con un potentísimo remate de Eze en la medialuna del área.

Este triunfo le permitió al Arsenal convertirse en el segundo clasificado a los cuartos de final de la FA Cup, luego de que lo consiguiera el Liverpool gracias a la victoria de este viernes frente al Wolverhampton.

