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Comercio de Santa Fe: el Día del Padre y el aguinaldo impulsaron las ventas durante junio

El informe de junio del Centro Comercial de Santa Fe revela una mejora en la actividad comercial, pero advierte que la mayoría de los negocios todavía no consigue recuperar poder de venta en términos reales.

8 de julio 2026 · 09:41hs
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Comercio de Santa Fe: el Día del Padre y el aguinaldo impulsaron las ventas durante junio

Las ventas minoristas en Santa Fe evidenciaron una recuperación durante junio de 2026, aunque el desempeño continúa siendo dispar entre los distintos comercios. Así lo refleja el último informe elaborado por el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe, que analizó la evolución de la actividad comercial en la ciudad.

El relevamiento indica que, al comparar la facturación interanual, debe contemplarse el impacto de la inflación acumulada, que alcanzó el 33,2% en los últimos doce meses. Bajo ese criterio, apenas el 36,1% de los comercios logró incrementar sus ventas por encima del índice inflacionario, mientras que el 39,3% aumentó su facturación pero por debajo del IPC, lo que representa una caída en términos reales. Además, un 24,6% informó una disminución nominal de sus ventas.

Las ventas crecieron respecto de mayo

Pese a ese escenario, el informe muestra una mejora respecto del mes anterior. El 65,6% de los comerciantes consultados afirmó que su facturación aumentó en junio en comparación con mayo, un 26,2% indicó una caída y el 8,2% sostuvo que sus ventas se mantuvieron sin cambios.

Desde el Centro Comercial señalaron que el movimiento estuvo favorecido por distintos factores estacionales y de ingresos.

Entre los testimonios relevados, los comerciantes destacaron que "el Día del Padre, la liquidez transitoria aportada por el aguinaldo y el cambio de temporada ayudaron a sostener la actividad". También remarcaron que los consumidores continúan privilegiando "ofertas, descuentos y promociones bancarias" antes de concretar sus compras y que el recambio de temporada impulsó especialmente al rubro indumentaria.

La situación económica de las empresas

Consultados sobre la situación de sus empresas respecto de un año atrás, el 50,8% respondió que se mantuvo estable, el 21,3% aseguró haber mejorado y el 27,9% manifestó que empeoró.

Las expectativas para los próximos doce meses son considerablemente más optimistas: el 63,9% espera una mejora en la situación económica de su empresa, el 24,6% cree que continuará igual y solo el 11,5% prevé un escenario peor.

Rentabilidad e inversiones

En cuanto a la rentabilidad, el 35,6% de los comerciantes la calificó como regular, el 30,5% como buena, el 23,7% como mala, el 6,8% como muy mala y apenas el 3,4% como muy buena.

Respecto de las inversiones, las opiniones aparecen divididas: el 37,7% considera que es un buen momento para invertir en su empresa, el mismo porcentaje opina lo contrario y el 24,6% aún no tiene una posición definida.

Comercio electrónico y empleo

El informe también revela que el 52,5% de los comercios santafesinos ya complementa su actividad con ventas online, ya sea mediante páginas web, redes sociales o plataformas de comercio electrónico. Otro 37,3% todavía no utiliza estos canales y el 10,2% evalúa incorporarlos.

En materia de empleo, la mayoría de los empresarios no prevé cambios en sus planteles durante el próximo semestre: el 81,4% espera mantener la dotación actual, el 13,6% estima que disminuirá y apenas el 5,1% proyecta incorporar personal.

• LEER MÁS: El aguinaldo y el Mundial le dieron un respiro a las pymes con las ventas en junio, pero el consumo no arranca

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