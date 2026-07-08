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El curioso efecto de Argentina vs Egipto: la demanda eléctrica cayó a mínimos de madrugada

Mientras millones de personas siguieron el partido, la demanda eléctrica del país descendió de manera abrupta. Cammesa explicó por qué se produce este comportamiento y cómo se forma la clásica curva en "W"

8 de julio 2026 · 09:41hs
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Cómo fue la demanda de energía durante el partido de Argentina-Egipto

gentileza IA

Cómo fue la demanda de energía durante el partido de Argentina-Egipto

El partido entre Argentina y Egipto no solo concentró la atención de millones de hinchas frente al televisor, sino que también dejó una marca en el comportamiento del consumo eléctrico del país.

De acuerdo con los registros de Cammesa, la demanda eléctrica comenzó a descender incluso antes del inicio del encuentro y alcanzó durante el segundo tiempo valores comparables a los registrados en horas de la madrugada.

El consumo de energía durante el partido entre Argentina-Egipto

El consumo de energía durante el partido entre Argentina-Egipto

Cómo evolucionó la demanda eléctrica durante el partido

Una hora antes del comienzo del encuentro, la demanda del sistema eléctrico nacional era de 22.534 megavatios. Quince minutos antes del pitazo inicial, el consumo ya había descendido a 21.702 megavatios, tendencia que se profundizó durante el primer tiempo hasta alcanzar un mínimo de 20.047 megavatios.

Durante el entretiempo se produjo una recuperación del consumo, que llegó a 20.619 megavatios, producto de que muchas personas aprovecharon la pausa para realizar distintas actividades en sus hogares.

Sin embargo, en el segundo tiempo volvió a registrarse una fuerte baja y la demanda cayó hasta 18.778 megavatios, un nivel similar al que suele observarse durante la madrugada.

Una hora después del final del partido, el sistema comenzó a recuperar su nivel habitual y la demanda ascendió a 19.815 megavatios.

La demanda de energía durante el partido de Argentina-Egipto

La demanda de energía durante el partido de Argentina-Egipto

Por qué se produce la clásica curva en forma de "W"

Desde Cammesa explicaron que este comportamiento es habitual cuando juega la Selección Argentina en competencias internacionales y responde al seguimiento simultáneo de millones de personas a través de la televisión.

El fenómeno genera una evolución característica de la demanda conocida como la curva en forma de "W", ya que el consumo disminuye mientras transcurre el partido, se recupera durante el entretiempo y vuelve a caer en el complemento.

La administradora del mercado eléctrico indicó que este patrón se vuelve más marcado durante los días hábiles y conforme la Selección Argentina avanza hacia las instancias decisivas de los torneos, debido al creciente interés del público.

Recomendaciones para ahorrar electricidad durante el invierno

Además de difundir el comportamiento del sistema eléctrico, CAMMESA recordó una serie de recomendaciones para hacer un uso más eficiente de la energía durante los días de bajas temperaturas:

  • Utilizar los aires acondicionados en modo calefacción a 20 grados.
  • Mantener limpios los filtros de los equipos.
  • Calefaccionar únicamente los ambientes que se utilizan.
  • Respetar la ventilación cuando se emplean artefactos a gas.
  • Mejorar el aislamiento térmico de puertas, ventanas y techos.

Según la empresa, una correcta aislación térmica puede permitir un ahorro de hasta el 25% en la factura de electricidad, además de contribuir a reducir el consumo energético en los hogares.

• LEER MÁS: Argentina y Egipto se juegan el pase a cuartos: cómo se comparan los dos países fuera de la cancha

Argentina Egipto partido demanda energía eléctrica
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