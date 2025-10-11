Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

En el pendiente de la fecha 10, Sanjustino batió 110-80 a Colón (SJ) en el clásico disputado en el Cuna de Matadores y que cerró la fase regular del Oficial

En el pendiente de la fecha 10, Sanjustino aplastó 110-80 a Colón (SJ) en un nuevo clásico de la ciudad disputado en el Cuna de Matadores y que cerró la fase regular del Oficial Prefederal A1. El elenco de Renzo Giunta dominó con mucha fluidez ofensiva, muy certero desde 6,75 y ya en el 3C la historia estaba juzgada.

Ignacio Paz tuvo una planilla de ensueño: 34 puntos con 10/16 en triples!. Además, Matías Fleury (20+10reb) y Tomás Pereyra (19) también se destacaron en las ofensivas del ganador.

Por el lado visitante, Roman Marchisio aportó 15 unidades (con 5/10 en triples), Nicolás Gramaglia 13 y Juan Cruz Bertero 12.

A partir de la semana que viene, Sanjustino tendrá descanso porque clasificó directamente a Playoffs. Colón, por su parte, disputará el Play-In y chocará ante Rivadavia Juniors.

Síntesis de Sanjustino y Colón

Sanjustino (110): Matías Galligani; Tomás Pereyra; Felipe Peirone; Lucas Reatti; Matías Fleury (FI); Ignacio Paz; Ezequiel Zanatta; Francisco Di Meo; Lucas Costanzo;Paolo Perusini; Facundo Agustini; Facundo Salomón; Bautista Klita. DT: Renzo Giunta.

Colón SJ (80): Franco Zandomeni; Juan Cruz Bertero; Amaro Bodrone; Leonel Sosa; Hugo Raggi (FI); Francisco Genero; Nicolás Gramaglia; Román Marchisio; Cristian Zenclussen; Guillermo Kurz; Nicolás Villalba; Benajmín Baudino; Juan Ramella; Ignacio Frank; Bautista Blesio; Gabriel Tibaldo; Santiago Becerra. . DT: Esteban Richotti.

Parciales: 31-20 // 26-23 (57-43) // 30-21 (87-64) // 23-16 (110-80 FINAL).

Árbitros: Silvio Guzmán y Alejandro Araujo.

Estadio: Cuna de Matadores.