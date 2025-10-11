Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

En el pendiente de la fecha 10, Sanjustino batió 110-80 a Colón (SJ) en el clásico disputado en el Cuna de Matadores y que cerró la fase regular del Oficial

11 de octubre 2025 · 09:44hs
Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

En el pendiente de la fecha 10, Sanjustino aplastó 110-80 a Colón (SJ) en un nuevo clásico de la ciudad disputado en el Cuna de Matadores y que cerró la fase regular del Oficial Prefederal A1. El elenco de Renzo Giunta dominó con mucha fluidez ofensiva, muy certero desde 6,75 y ya en el 3C la historia estaba juzgada.

Ignacio Paz tuvo una planilla de ensueño: 34 puntos con 10/16 en triples!. Además, Matías Fleury (20+10reb) y Tomás Pereyra (19) también se destacaron en las ofensivas del ganador.

Por el lado visitante, Roman Marchisio aportó 15 unidades (con 5/10 en triples), Nicolás Gramaglia 13 y Juan Cruz Bertero 12.

A partir de la semana que viene, Sanjustino tendrá descanso porque clasificó directamente a Playoffs. Colón, por su parte, disputará el Play-In y chocará ante Rivadavia Juniors.

Síntesis de Sanjustino y Colón

Sanjustino (110): Matías Galligani; Tomás Pereyra; Felipe Peirone; Lucas Reatti; Matías Fleury (FI); Ignacio Paz; Ezequiel Zanatta; Francisco Di Meo; Lucas Costanzo;Paolo Perusini; Facundo Agustini; Facundo Salomón; Bautista Klita. DT: Renzo Giunta.

Colón SJ (80): Franco Zandomeni; Juan Cruz Bertero; Amaro Bodrone; Leonel Sosa; Hugo Raggi (FI); Francisco Genero; Nicolás Gramaglia; Román Marchisio; Cristian Zenclussen; Guillermo Kurz; Nicolás Villalba; Benajmín Baudino; Juan Ramella; Ignacio Frank; Bautista Blesio; Gabriel Tibaldo; Santiago Becerra. . DT: Esteban Richotti.

Parciales: 31-20 // 26-23 (57-43) // 30-21 (87-64) // 23-16 (110-80 FINAL).

Árbitros: Silvio Guzmán y Alejandro Araujo.

Estadio: Cuna de Matadores.

Sanjustino Colón (SJ) Oficial
Noticias relacionadas
sportivo guadalupe gano y sigue siendo lider del clausura de liga santafesina

Sportivo Guadalupe ganó y sigue siendo líder del Clausura de Liga Santafesina

deportivo madryn y gimnasia (m) van por el ascenso a primera division

Deportivo Madryn y Gimnasia (M) van por el ascenso a Primera División

vacherot dio la nota al superar a djokovic y paso a la final en el masters 1000 de shanghai

Vacherot dio la nota al superar a Djokovic y pasó a la final en el Masters 1000 de Shanghai

estudiantes pretende alcanzar la cima en cordoba ante belgrano

Estudiantes pretende alcanzar la cima en Córdoba ante Belgrano

Lo último

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Último Momento
Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa más complicada

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Ovación
Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos