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Crece el misterio en el Puente Oroño: revisan las cámaras de la zona para saber qué le pasó a Carlos Ezpeleta

La PDI analiza registros públicos y privados de la zona luego de que el hombre de 79 años desapareciera y su auto fuera hallado abandonado sobre el viaducto.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de mayo 2026 · 19:54hs
Desaparición de Carlos Ezpeleta: La PDI investiga la desaparición de un hombre de 79 años

  • Desaparición de Carlos Ezpeleta: La PDI investiga la desaparición de un hombre de 79 años, cuyo auto fue hallado abandonado con balizas encendidas sobre el Puente Oroño en Santa Fe.
Análisis de Cámaras: Se revisan registros públicos y privados para reconstruir los últimos movimientos de Ezpeleta

Análisis de Cámaras: Se revisan registros públicos y privados para reconstruir los últimos movimientos de Ezpeleta, quien salió de su domicilio a las 4.28 AM.

La investigación por la desaparición de Carlos María Ezpeleta, el hombre de 79 años buscado desde la madrugada del martes en la ciudad de Santa Fe, se concentra ahora en el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del Puente Oroño y sectores cercanos.

El objetivo de las autoridades involucradas en la investigación es reconstruir los últimos movimientos del hombre y determinar qué ocurrió después de que dejara su automóvil detenido sobre el viaducto.

El caso tomó estado público luego de que el Peugeot 308 gris plata de Ezpeleta apareciera abandonado sobre el puente, mano hacia la ciudad de Santa Fe, con las balizas encendidas y sin ocupantes.

La última imagen y el relato de un colectivero

Según confirmó la familia, la última imagen registrada corresponde a una cámara de seguridad de un vecino de barrio Sargento Cabral. Allí se observa a Ezpeleta salir de su domicilio de calle Llerena al 1600 a las 4.28 de la madrugada.

Logo centro

Minutos después, un chofer de la Línea 9 aseguró haber visto el vehículo detenido sobre el puente cerca de las 4.35. De acuerdo al testimonio aportado a la familia, el conductor observó a un hombre descender del auto y dirigirse hacia la parte trasera del vehículo.

“Pensó que el auto estaba descompuesto”, relató Andrea, hija del hombre desaparecido, a LT10.

LEER MÁS: Intensifican la búsqueda de Ezpeleta: rastrillaje en la Setúbal tras el hallazgo de su auto en el Oroño

La investigación quedó en manos de la PDI

La causa es investigada por la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la Policía de Investigaciones lleva adelante el relevamiento de cámaras públicas y privadas instaladas en accesos al Puente Oroño y la zona costera.

En paralelo, Prefectura Naval Argentina interviene con tareas preventivas de rastrillaje en la Laguna Setúbal y sectores aledaños.

Desde la familia aclararon que, hasta el momento, “no hay información fehaciente ni objetiva” que indique que Ezpeleta se haya arrojado al agua.

Preocupación y pedido de colaboración

La desaparición genera una fuerte preocupación en el entorno del hombre de 79 años, que aseguró que no era habitual que saliera de madrugada y que se encontraba en buen estado de salud, detalló su entorno familiar a UNO Santa Fe.

La familia pidió colaboración a quienes hayan circulado por la zona durante las primeras horas del martes o cuenten con imágenes de cámaras vehiculares o de seguridad privadas.

Cualquier información puede aportarse al 3424471299, al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Puente Oroño Santa Fe Carlos cámaras
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