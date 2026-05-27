Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Leandro Zalazar, de 45 años, era buscado desde el 8 de mayo en San Jorge. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de muerte.

Investigación en curso: La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de muerte del hombre de 45 años.

Hallazgo del cuerpo: Encontraron muerto a Leandro Zalazar en el canal San Martín de San Jorge.

La ciudad de San Jorge , en el departamento San Martín , atraviesa horas de profunda conmoción luego de que este miércoles por la tarde fuera hallado el cuerpo de un hombre en el canal San Martín. Horas más tarde, la Justicia confirmó que se trataba de Leandro Zalazar , de 45 años, quien era intensamente buscado desde el pasado 8 de mayo.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de las calles Garay y Alte. Brown, en la zona oeste de la ciudad, donde desde el martes se realizaban rastrillajes con personal policial, drones y canes especializados.

El hallazgo del cuerpo

Tras el aviso de vecinos sobre la presencia de un cuerpo en el canal, se desplegó un amplio operativo encabezado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), Criminalística, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, bajo la supervisión del fiscal Carlos Zoppegni, informó el portal local "Conexión 35".

El funcionario judicial confirmó que los elementos encontrados junto al cuerpo permitieron establecer rápidamente la identidad de la víctima.

“Por las características y también por los efectos que tenía en su poder, como los palitos para hacer malabares y el morral, ya nos dimos cuenta de que se trataba de Leandro Zalazar”, explicó el fiscal.

SAN JORGE 5

Un operativo complejo en el canal

Para poder retirar el cuerpo y preservar correctamente la escena, se montó un procedimiento especial sobre el canal.

“Se hizo un excelente trabajo por parte de bomberos y de la Municipalidad de San Jorge. Tuvimos que estrangular el canal para sacar el agua y poder realizar un procedimiento limpio y completamente filmado”, detalló Zoppegni.

Una vez reducido el caudal, los peritos pudieron acceder al cuerpo y recuperar distintos objetos personales que estaban junto a Zalazar.

SAN JORGE 4

Investigan las causas de muerte

Aunque la investigación continúa abierta, el fiscal señaló que hasta el momento no encontraron indicios claros de una muerte violenta.

“No hemos hallado signos de que la muerte haya sido provocada por terceros, aunque eso no quita que sigamos investigando y esperemos el resultado de la autopsia”, sostuvo.

La autopsia fue ordenada de inmediato y se realizará este jueves por la mañana con intervención del médico forense.

LEER MÁS: Intensa búsqueda de un hombre de 79 años: encontraron su auto abandonado sobre el Puente Oroño

La búsqueda y la conmoción en la ciudad

Leandro Zalazar, conocido por muchos vecinos como “Primo”, había sido visto por última vez el 8 de mayo y desde entonces su familia impulsaba una intensa búsqueda.

Incluso durante la mañana de este miércoles se había realizado una manifestación frente a la fiscalía reclamando avances en la investigación.

SAN JORGE 2

Las tareas de rastrillaje se concentraban especialmente en la zona oeste de San Jorge, donde personal policial trabajaba con drones, perros y recorridas rurales en busca de pistas sobre su paradero.

El lugar donde finalmente apareció el cuerpo es un sector habitualmente transitado del barrio San Martín, pese a los trabajos de alcantarillado que se desarrollan allí.

Ahora, la investigación judicial busca determinar cómo ocurrió la muerte y si el hombre cayó accidentalmente al canal o si existió alguna otra circunstancia vinculada al hecho.