Quiebra de SanCor: ya hay seis firmas que buscan quedarse con la histórica empresa láctea

Mientras avanza el proceso judicial en Rafaela, desde Santa Fe aseguran que hay interesados en adquirir la histórica cooperativa.

La crisis de SanCor atraviesa una etapa decisiva y el foco ahora está puesto en quiénes podrían quedarse con la histórica cooperativa láctea tras la declaración de quiebra. Mientras avanza el proceso judicial en Rafaela, ya surgieron al menos cinco empresas interesadas en adquirir activos y unidades productivas de la firma con sede en Sunchales.

Desde el Gobierno de Santa Fe reconocieron que existe expectativa por el futuro de la compañía y valoraron el interés empresario que comenzó a aparecer en medio del proceso concursal.

“Tenemos conocimientos informales de que va a haber interesados en su compra, lo que es positivo”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

puccini

La Justicia avanza con la venta de la empresa

La quiebra de SanCor fue declarada por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, luego de que la propia cooperativa reconociera que no podía sostener el concurso preventivo iniciado en 2025.

La empresa admitió una situación de insolvencia extrema, con una deuda cercana a los 120 millones de dólares y un pasivo que crecía a razón de 3.000 millones de pesos mensuales.

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A pesar de la quiebra, el proceso contempla una continuidad operativa parcial mientras se define el futuro de la firma y se abre el proceso para posibles compradores.

“El juez está llevando adelante una convocatoria y va a abrir los pliegos para la venta”, explicó Puccini.

Seis interesados ya analizan quedarse con SanCor

En los últimos días trascendió que varias firmas del sector lácteo y grupos empresarios participaron de reuniones informativas impulsadas por la Justicia para conocer el estado actual de SanCor y evaluar posibles ofertas.

Entre los principales interesados aparecen:

Savencia , multinacional francesa dueña de Milkaut y actual propietaria de Ilolay.

, multinacional francesa dueña de Milkaut y actual propietaria de Ilolay. Adecoagro , gigante agroindustrial propietaria de Las Tres Niñas.

, gigante agroindustrial propietaria de Las Tres Niñas. Punta del Agua , empresa cordobesa con fuerte crecimiento en el sector lácteo.

, empresa cordobesa con fuerte crecimiento en el sector lácteo. Elcor , fabricante de productos La Tonadita.

, fabricante de productos La Tonadita. La Tarantela , firma santafesina radicada en Centeno.

, firma santafesina radicada en Centeno. El empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien adelantó la posibilidad de presentar una propuesta integral junto a socios del exterior.

Scaglione es propietario de distintos medios de comunicación del país, entre ellos UNO Santa Fe, UNO Entre Ríos y La Capital de Rosario. Además, a fines del año pasado ganó notoriedad nacional tras adquirir las operaciones de Telefe en Argentina

En tanto, los perfiles de las empresas son diversos y algunas ya habían mostrado interés anteriormente por quedarse con parte de la estructura productiva de SanCor.

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“La situación era esperable”

Puccini sostuvo que la crisis de la cooperativa se arrastra desde hace años y cuestionó decisiones empresariales tomadas en el pasado. “No era algo que no esperábamos venir”, afirmó el ministro, quien además consideró que algunos acuerdos comerciales “no llevaron a buen puerto”.

Entre ellos, mencionó las operaciones realizadas con Venezuela durante años anteriores.

“Fueron malas decisiones de una compañía, a veces hasta con ayudas o negocios públicos que terminaron mal”, concluyó.