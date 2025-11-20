Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby derrotó a Rosario en San Juan y jugará la final con Las Águilas de Buenos Aires

En la jornada del miércoles se concretó la penúltima etapa del concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby masculino. El formato del campeonato hace que durante toda la semana permanezcan en la provincia a los mejores seleccionados del país. Los partidos se están disputando en las instalaciones del San Juan Rugby Club, en Santa Lucía.

En los pagos de San Juan se llevaron a cabo las semifinales del Campeonato Argentino Juvenil M17. Tras cuatro largas jornadas de mucho rugby para los seleccionados, ya conocemos el fixture para las finales del certamen que se llevarán a cabo el domingo 23 de noviembre en el San Juan Rugby Club. Cabe aclarar que durante la jornada de ese mismo día se jugará la gran final del Select 12 para ver quién consigue el ascenso al Argentino Juvenil 2026.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby consiguió derrotar a la Unión de Rugby de Rosario por 30 a 25 y clasificó a la final del certamen. En dicha instancia, se medirá el próximo sábado frente a la Unión de Rugby de Buenos Aires, ante quien cayó en la última fecha de la fase de grupos.

Los conducidos por Gregorio Favre alistaron a: Juan Miguel Boggero, Tobías Moreira, Federico Narváez, Leandro Lara, Gastón Zenclusen, Santino Firman, Santiago Carrizo, Nicolás Beltaco, Gonzalo Fruttero, Joaquín Dechiara, Bautista Acevedo, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Felipe Ramírez y Mateo Rolón. Luego ingresaron José Migueles, Bautista Benítez, Federico Sieber, Benjamín Ruarte, Luciano Franco, Thiago Allignani, Federico Rubio, Valentino Cescut.

La USR cumplió una buena actuación ante los rosarinos, con un pack de fowards en un nivel superlativo, y demostrando una eficiente labor defensiva. Los tries santafesinos llegaron por intermedio de Leandro Lara en dos oportunidades, un try del maul convertido por Tobías Pereyra, un ensayo de Mateo Rolón, más dos penales y dos conversiones de Joaquín Dechiara.

image Santa Fe derrotó a Rosario y jugará la final de la zona Campeonato con Buenos Aires.

Resultados Miércoles 19 de noviembre

Zona Campeonato

Semifinales

Buenos Aires 45-23 Tucumán

Rosario vs. Santafesina

5to al 8vo puesto

Cordobesa 34-15 Cuyo

Salta 50-17 Alto Valle

Zona Ascenso

Semifinales

Entrerriana 26-42 Uruguay

Mar Del Plata vs. Sanjuanina

5to al 8vo puesto

Chile 23-3 Oeste

Nordeste 33-22 Santiagueña

El fixture para las finales del torneo

Zona Campeonato

Final: Buenos Aires vs. Santafesina (16:30hs)

Tercer puesto: Tucumán vs. Rosario (15:00hs)

Quinto puesto: Cordobesa vs. Salta (10:30hs)

Séptimo puesto: Cuyo vs. Alto Valle (10:40hs)

Zona Ascenso

Final: Uruguay vs. Sanjuanina (15:00hs)

Tercer puesto: Entrerriana vs. Mar Del Plata (9:10hs)

Quinto puesto: Chile vs. Nordeste (9:00hs)

Séptimo puesto: Oeste vs. Santiagueña (9:20hs)