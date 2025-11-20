Uno Santa Fe | Ovación | Los Murciélagos

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos vencieron 1 a 0 a Tailandia con gol de Braian Pereyra. Es el segundo triunfo del equipo argentino en la Copa Tango

20 de noviembre 2025 · 11:55hs
La Selección Argentina de fútbol para ciegos, también conocida como “Los Murciélagos”, le ganó 1 – 0 a Tailandia y sumó su segundo triunfo en la Copa Tango 2025 que se lleva a cabo en Buenos Aires.

Los Murciélagos avanzan en la Copa Tango

Según información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el autor del único gol del encuentro fue Braian Pereyra, quien se desempeña en Huracán.

De esta forma, la Selección nacional es la única que participa del cuadrangular internacional que logró puntaje ideal, al ganar sus dos partidos. En el primer turno de este martes, Francia y Alemania no pudieron sacarse diferencias y empataron cero a cero.

En su victoria ante Tailandia, “Los Murciélagos” dominaron el cotejo y convirtieron en figura al arquero rival.

Diez minutos antes del cierre, Pereyra marcó un golazo con una acción espectacular: tras un córner, eludió a tres rivales y, cuando parecía que iba a sacar un remate de zurda, volvió sobre su marcha para dejarlos pasar nuevamente y, ahí sí, sorprendió con un tremendo derechazo que antes de entrar pegó en el travesaño.

Para este jueves, la Copa Tango ofrecerá un partido inolvidable, ya que a las 17 horas, se reeditará la final de los Juegos Paralímpicos de París 2024 entre Francia y Argentina. En aquella oportunidad, “Los Murciélagos” se quedaron con la medalla de plata, tras caer por penales con la selección local. Más temprano, a las 14:45, Tailandia intentará conseguir su primer triunfo en un duro partido frente a Alemania.

Todos los partidos de la séptima edición de la Copa Tango 2025 se disputan en el estadio de “Los Murciélagos” en el Cenard (Miguel Sánchez 1050, CABA), con entrada libre y gratuita, y son transmitidos en vivo por el canal de Youtube de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC).tWh9MQ

La Copa Tango 2025 es organizada por FADeC y, en esta ocasión, reúne a cuatro selecciones de gran nivel internacional: Francia, último campeón paralímpico; Alemania, Tailandia y “Los Murciélagos”, campeones del mundo que pretenden continuar su racha ganadora a nivel internacional.

El fixture de lo que resta del torneo

Jueves 20 de noviembre - 14:45 horas: Alemania vs. Tailandia. Fase de grupos.

Jueves 20 de noviembre - 17:00 horas: Los Murciélagos vs. Francia. Fase de grupos.

Sábado 22 de noviembre - 9:30 horas: semifinal - 1° del grupo vs. 4° del grupo.

Sábado 22 de noviembre - 11:30 horas: semifinal - 2° del grupo vs. 3° del grupo.

Domingo 23 de noviembre - 9:30 horas: partido por el 3° y 4° puesto.

Domingo 23 de noviembre - 11:30 horas: final.

