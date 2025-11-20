Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Sanjustino y Colón de San Justo clasificaron a las semifinales del Torneo Clausura Norberto Serenotti tras ganarle a Ciclón Racing y Ateneo respectivamente

El Matador clasificó a semifinales del Clausura tras superar a Ciclón Racing por 2 a 0.

Tal como estaba previsto se pusieron marcha los cuartos de final de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti con dos adelantos, el de los equipos de San Justo, ya que se encuentran disputando el Regional Amateur, en donde el Conquistador se impuso a Ateneo Inmaculada en el Mercedes Alesso de Bieler por la mínima diferencia, y en el predio liguista, el Matador, doblegó a Ciclón Racing por dos goles de diferencia. El sábado se cierra la serie en La Tatenguita y en el Eladio Romeo Rosso.

En el predio Nery Pumpido, ya que tiene su cancha suspendida provisoriamente, Sanjustino derrotó en uno de los cruces de cuartos de final del Chijí Serenotti a Ciclón Racing por 2 a 0 bajo el arbitraje de Juan Bonnin. Los goles para el cuadro dirigido por Marcelo Mendoza llegaron por intermedio de Maximiliano Truchet y Matías Ayala Vera.

El Matador ganó con solvencia en el predio liguista ante un duro equipo de Ciclón Racing. Maximiliano Truchet abrió el marcador tras una escalada en gambeta por derecha, a la salida de un tiro de esquina. Matías Ayala Vera en una jugada colectiva en el complemento selló de cabeza un partido que le sobraron minutos.

El Matador está en semifinales al igual que su rival de toda la vida, debe esperar que resultados se dan en las otras llaves con presunción de clásico, si ganan los mejores ubicados. El campeón del Apertura, el próximo domingo va en búsqueda del primer puesto en la zona del Regional Amateur cuando enfrente a Alumni en el Coloso.

Por su parte, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo, con una alineación alternativa, se impuso por 1 a 0 a Ateneo Inmaculada con el arbitraje de Lucas Muga. El único gol para el Conquistador lo consiguió Franco Jominy a los 21 minutos del primer tiempo. Es importante destacar que Gonzalo Chaves, el arquero del elenco de Miguel Restelli, contuvo un penal que fue ejecutado por Nahuel Báez. Fue expulsado Danilo Sandrigo en el conjunto colegial.

Primera División

Cuartos de Final

Miércoles 19 de noviembre

Colón de San Justo 1 (Franco Jominy) – Ateneo Inmaculada 0

Sanjustino 2 (Maximiliano Truchet y Matías Ayala Vera) – Ciclón Racing 0

Sábado 22 de noviembre

16.30 Sportivo Guadalupe – Colón

Árbitro: Joaquín Urbani

16.30 Unión – Independiente, en el predio La Tatenguita

Árbitro: Ángel Cristoforato

Reserva

Cuartos de Final

Viernes 21 de noviembre

16.30 La Salle Jobson – Sportivo Guadalupe

Árbitro: Valentín Córdoba

20.30 Colón – La Perla del Oeste, en el predio Nery Pumpido

Árbitro: Ezequiel Giménez

Sábado 22 de noviembre

14.00 Unión – Cosmos, en el predio La Tatenguita

Árbitro: Ignacio Castellano

16.00 Universidad – Nacional

Árbitro: Oscar Loza