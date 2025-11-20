La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Es prácticamente un hecho que Ezequiel Medrán continuará como DT de Colón y en consecuencia se viene una renovación casi total del plantel

Serán pocos los jugadores del actual plantel de Colón que continuarán en el 2026 . Y es que el balance deportivo fue muy negativo y el DT Ezequiel Medrán ya tiene en claro que de continuar su idea es realizar una importante renovación.

En charlas que Medrán mantuvo con los candidatos a presidente les hizo saber de sus pretensiones , respecto a la cantidad de refuerzos que precisa y a los futbolistas que no están en su consideración.

Y en ese aspecto, Medrán tendría decidido prescindir de la mayoría de los jugadores a los cuales se les termina el contrato y también con aquellos que tienen vínculo hasta el 2026.

Uno de esos futbolistas es el Pulga Rodríguez quien tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero no sería prioridad para Medrán. Además cuenta con cláusula de salida y su destino es incierto.

Y entre los experimentados y referentes, tanto Christian Bernardi como Emmanuel Gigliotti finalizan su contrato y es muy difícil que continúen.

Por su parte, de los que finalizan contrato y no seguirán se puede mencionar a Gonzalo Bettini, Marcos Díaz, Brian Negro, Facundo Sánchez y Nicolás Fernández. Y habrá que ver qué sucede con Guillermo Ortiz y Federico Jourdan.

Mientras que hay jugadores con contrato vigente pero que también se marcharían como los casos de Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Facundo Castro.

En tanto que los que seguirían dado que son patrimonio de Colón y tienen contrato vigente son: Ignacio Lago, Facundo Castet y Nicolás Talpone. Como así también los jugadores del club que ya debutaron.

Pero está claro que llegarán entre 13 y 15 refuerzos para una renovación muy grande del plantel y un equipo titular muy distinto al de este año.

Medrán ya tiene en carpeta los nombres que pretende y ahora espera que se lleven a cabo las elecciones para que el nuevo presidente lo ratifique, con la certeza de que en 2026 habrá un nuevo plantel.