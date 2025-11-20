Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Es para completar la vacunación en niños y adultos mayores. Las acciones continuarán en el hall de la Municipalidad, en la terminal y en plazas y paseos.

20 de noviembre 2025 · 11:57hs
La vacunación también será en las Colonias Municipales

En un esfuerzo continuo por mantener protegida a la comunidad, la Municipalidad de Santa Fe, confirmó la intensiva campaña de vacunación que se viene desarrollando en las escuelas y puntos estratégicos de la ciudad y continuará activa durante toda la temporada de verano, expandiendo su alcance a las colonias de vacaciones, tanto municipales como privadas, y a los balnearios.

Desde el área de Salud del municipio, hacen hincapié en la importancia de no relajarse con los esquemas de vacunación durante la temporada estival, sobre todo en estos momentos cuando hay un rebrote de tos convulsa. La campaña, que comenzó siendo itinerante y desde hace dos meses llegó a las escuelas primarias, mantendrá sus puntos fijos y móviles operativos en los próximos meses.

Hasta que finalice el ciclo lectivo, también siguen en las escuelas. Se aconseja a la población acercarse, informarse y completar el calendario.

"Bajo la gestión y el trabajo del intendente Juan Pablo Poletti, la campaña va a continuar en el verano. Tenemos diagramadas diferentes fechas y además vamos a estar sumándonos a los operativos veranos, porque la gente ya empieza a ir a la playa, a los balnearios, entonces vamos a acompañar ahí también", contó Constanza Ramos, directora de Primer Nivel de Salud del municipio.

Como parte de las acciones planificadas, se están llevando a cabo gestiones para facilitar la vacunación directamente en los lugares de esparcimiento infantil y adulto: las colonias de vacaciones. En este sentido, se están ultimando detalles para llegar tanto a las municipales como a las privadas.

Puntos estratégicos y población objetivo de la vacunación

La campaña sigue enfocándose en completar los carnés de vacunación de todos los grupos etarios, desde bebés hasta adultos mayores. Se prioriza la vacunación de embarazadas (triple bacteriana acelular a partir de la semana 21ª) y el control de esquemas de ingreso escolar, 11 años, y otros refuerzos.

Los puntos estratégicos continuarán siendo la Terminal de Ómnibus porque es un punto clave por la alta circulación de viajeros; el hall de la Municipalidad y las plazas y paseos, espacios de fácil acceso para los vecinos; y se sumarán, además de las colonias, los balnearios y playas, como parte de los operativos de verano.

En cuanto a las escuelas, Ramos dijo que al principio costó que los padres acepten que “vacunarse en las escuelas era un lugar seguro”. Desde septiembre hasta el momento se visitaron unas 20 instituciones educativas y el trabajo se concentró en primero y segundo grado, y en sexto y séptimo, que son los grupos que más dificultades presentan para completar los refuerzos.

Recomendaciones

Se reitera a la población la importancia de acercarse con el DNI a cualquiera de los puntos de vacunación. El personal de Salud verifica el esquema en el sistema y aplica las dosis necesarias al instante, de manera rápida y sencilla. "Tenemos la suerte de no tener ninguna vacuna en falta, así que el carné lo podemos completar tanto en niños como en adultos", aseguraron.

“No solamente son vacunas de temporada, sino que tenemos que ser conscientes que para cuidarnos a nosotros y cuidar a la comunidad, tenemos que tener el carné de vacunas completo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, controlamos qué vacunas nos faltan y se les hace en el momento”, cerró Constanza Ramos e invitó a la población a informarse, consultar y a formar parte de esta campaña que tiene como único objetivo salvar vidas.

Cabe recordar, que el dispositivo de vacunación estará presente en la Terminal de Ómnibus este viernes 21, de 10 a 13.

