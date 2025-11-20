El piloto argentino Franco Colapinto vive horas de distensión en Estados Unidos antes de un compromiso clave en la Fórmula 1. En un video publicado por su escudería Alpine, se lo vio disfrutando de un paseo en góndola, cantando y repitiendo con humor “that’s amore” que es una canción de 1953, compuesta por Harry Warren y Jack Brooks aunque reconoció: “Me encantaría saber cantar”.
Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1
Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en Las Vegas, pero ya enfoca todas sus energías para sumar puntos para para su escuderíaAlpine.
Colapinto está entre la diversión y el desafío
El viaje recreativo no opaca el objetivo principal: el argentino se prepara para afrontar un fin de semana decisivo en el marco de la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1, donde buscará sumar puntos para Alpine. Pese a mostrarse relajado, Colapinto enfrenta uno de los mayores retos de su temporada.
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
Jueves 20 de noviembre
Práctica Libre 1: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)
Viernes 21 de noviembre
Práctica Libre 2: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)
Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)
Sábado 22 de noviembre
Clasificación: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)
Domingo 23 de noviembre
Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)