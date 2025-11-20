Uno Santa Fe | Ovación | repechaje

Se definieron los cruces del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026

En Zúrich se sortearon las llaves del repechaje intercontinental que otorgará los dos últimos cupos para el Mundial

20 de noviembre 2025 · 11:10hs
Se sortearon los cruces del repechaje para la Copa del Mundo.

En la sede de la FIFA en Zúrich se realizó este jueves el sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026, donde quedaron definidos los caminos que recorrerán las seis selecciones que competirán por los últimos dos lugares en la próxima Copa del Mundo.

Bolivia enfrentará a Surinam

Bolivia será el representante sudamericano en una instancia que según supo la Agencia Noticias Argentinas, se disputará en México, entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año.

El primer camino quedó conformado por el cruce entre Nueva Caledonia (OFC) y Jamaica (Concacaf), cuyo ganador se enfrentará en la final a República Democrática del Congo. El conjunto africano avanzó directamente a la definición por tener un ranking FIFA superior y aguarda por su rival en busca del primer boleto mundialista.tWh9MQ

En el segundo cuadro, Bolivia (Conmebol) se medirá ante Surinam (Concacaf) y el vencedor jugará la final frente a Irak, que también accedió directamente a la instancia decisiva por su mejor ubicación en el ranking (58°). El equipo que supere esta llave se quedará con el segundo cupo disponible para el Mundial 2026.

Ambos caminos se resolverán en territorio mexicano, con Monterrey y Guadalajara como sedes. Allí, las seis selecciones buscarán un lugar entre los 48 participantes del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, en una de las etapas más determinantes rumbo a la gran cita del fútbol mundial.

